Exclusivo Suscriptores

PESTILENCIA. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) está recogiendo la basura en San Miguelito desde hace un mes, pero Ovil Moreno, el director de la entidad, reconoció que no tienen “ningún tipo de información” sobre ese distrito y que todavía están levantando la data. ¿Ahora es que están haciendo eso? ¿Después del berrinche que armaron en los medios? Parece que San Miguelito está condenado a ser un permanente escenario de improvisación.

COINCIDENCIA. El Ejecutivo anunció que APM Terminals operará temporalmente los puertos de Balboa y Cristóbal. En el Registro Público hay una tal APM Terminals Latin America (antes APM Terminal Panama) que tiene como agente residente a Morgan & Morgan desde su incorporación en 2005. En ese año, ya la misma firma ejercía idéntico cargo en PPC. ¿Será que la casa pierde y se ríe?

GANADORA. El Tribunal Electoral archivó la solicitud de revocatoria de mandato interpuesta en contra de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, porque en cuatro meses se registraron 2,499 firmas de apoyo, lo que representa apenas el 4.35 % del total requerido. Ni la metida de pata del mirador del Puente de las Américas le importó mucho a la población de ese distrito. Parece que tienen la alcaldesa que se merecen.

INCOMPRENSIÓN. Para el expresidente Pérez Balladares, resulta una “chiquillada” que Vamos haya decidido excluir (por lo menos temporalmente) de su bancada a Carlos Saldaña, el único independiente que votó a favor de la designación de Omar Castillo como subcontralor. Vamos advirtió que no quiere en sus filas a diputados que apoyen a alguien que parece tener muy poco aprecio por el uso legítimo de los recursos del Estado y que, cuando fue investigado, se salvó por las prerrogativas funcionales del Parlacen. Eso no es una chiquillada; eso es integridad y sentido común.

UNGIDO. Por cierto, en el programa Debate Abierto, Pérez Balladares preguntó: “¿Qué valor negativo hay en darle tu voto de aprobación a una propuesta solo porque viene del Ejecutivo?” Pero sucede que el contralor y el subcontralor son designados por la Asamblea y, en teoría, solo responden a este órgano del Estado, no al Ejecutivo. Algo debe saber el expresidente.