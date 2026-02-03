Exclusivo Suscriptores

RESPONSABILIDAD. En el fallo que declaró inconstitucional el contrato ley de PPC, la Corte Suprema advirtió que la junta directiva de la AMP interpretó de forma “sesgada” que la concesión debía prorrogarse automáticamente, incumpliendo de ese modo la Constitución y la ley. Conviene recordar quiénes integraban la junta directiva en aquel momento: Carlos García Molino y José Luis Almengor, viceministros de la Presidencia y de Finanzas, respectivamente, y Patricia Velásquez, Julio de la Lastra, Juan Diego Reyna y José Alejandro Rojas Pardini, quien además formaba parte de la junta directiva de PPC, en representación del Estado panameño. Este ente se declaró en sesión permanente del 27 de mayo al 23 de junio de 2023 para, supuestamente, discutir sobre la continuidad de la concesión. Si desde el principio decidieron que esa prórroga era automática, ¿qué hicieron todo ese tiempo mientras, supuestamente, estaban sesionando? ¿Tomar café y contar chistes?

ESCARNIO. El diputado Luis Duke impulsa una propuesta para crear una base de datos pública con los nombres de todas aquellas personas sancionadas por actos de corrupción. Esto no resuelve los problemas del país, pero es un buen paso en esa dirección.

¿AYUDA? Dicen que el canciller Martínez Acha habría mediado para que el expresidente Pérez Balladares recuperara la visa de ingreso a Estados Unidos. ¿Es eso algo que habría hecho por cualquier panameño o solo por clientes de la Casa del Marisco?

‘INTERCAMBIO’. El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, y la fiscal electoral (encargada), Raquel Santamaría, recibieron a una delegación de la Comisión Electoral de la Federación Rusa. El objetivo de la visita es “el intercambio de experiencias en los procesos electorales y llevar a cabo un diálogo de cooperación internacional”. ¿Cuándo fue la última vez que se llevaron a cabo elecciones democráticas en Rusia? ¿Acaso nos van a enseñar a vivir con un solo partido?

FUERA. Ayer, la bancada de Vamos se reunió y acordó formalmente expulsar a Carlos Saldaña. Y brinca la tablita, yo ya la brinqué.