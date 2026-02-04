Exclusivo Suscriptores

SUERTE. Roberto Barsallo, suplente del diputado Ernesto Cedeño, presentó un anteproyecto que adopta una ley general anticorrupción. La última vez que alguien hizo algo similar, Camacho se encargó de evitar que la iniciativa fuera aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno (donde él manda), alegando que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. Si se repasa la cantidad de copartidarios de Camacho que han tenido un rol protagónico en los casos más sonados del país, cualquiera entendería por qué afirma eso. Dime con quién andas y te diré qué ley no quieres…

BIENVENIDA. Por cierto, Camacho anunció que con gusto recibe a Carlos Saldaña en la bancada de RM. El aludido aparentemente ha declinado la invitación, pues respondió con un silencio indiferente… por ahora.

VICTIMISMO. Raúl Pineda escribió en Instagram que la detención de su hijo Rico le enseñó a no “perder la esperanza” y a “resistir”. A resistir debajo del escudo de la prueba sumaria, querrá decir. La carpeta que el Ministerio Público envió para que se investigue si está o no implicado en la operación Jericó está en la Corte, sin registrar mayor avance. Aquí, quien resiste es la población, que tiene que soportar el doble estándar de la justicia.

ENHORABUENA. La planilla legislativa, que en noviembre pasado tenía 5,631 personas, ha descendido dramáticamente: ahora es de 3,136 funcionarios. No sabemos cuál es la razón ni dónde metían a toda esa gente, pero son casi 2,500 funcionarios menos y nadie ha notado que desaparecieron.

FRESCOS. Entre los municipios que todavía no han entregado a la Contraloría el informe de rendición de cuentas están los de Chame, Aguadulce y Pinogana, tres de los más beneficiados con las transferencias extraordinarias realizadas por el MEF. El de Chame, cuyo alcalde es Francisco León Fu, de RM, recibió $1.2 millones. Al de Aguadulce (feudo político de Jorge Herrera) le tocaron $950,000 y el de Pinogana, donde está Jannelle González (CD), recibió $900,000. ¿Por qué tardan tanto en entregar el informe? Pareciera que les dieron todo ese platal y ni siquiera preguntaron para qué.