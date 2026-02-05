Exclusivo Suscriptores

SOCIO. Si el Estado es dueño del 10% de las acciones de PPC y la portuaria se sale con la suya en el arbitraje anunciado, a Panamá le tocaría el 10% de lo que la empresa gane. Menos mal el Ejecutivo cambió a su representante y reemplazó a José Alejandro Rojas por Roberto Brenes.

TARIMA. Por cierto, el CeCAP están organizando el Panamá’s Arbitration Week , del 15 al 19 de marzo. Entre los patrocinadores hay varias firmas de abogados, incluyendo aquella que defiende a PPC. Después del anuncio del pasado martes, eso tiene bastante sentido.

EXCUSA. Dice el diputado Carlos Saldaña que votó a favor de la designación de Omar Castillo como subcontralor, porque este candidato “no tenía orden de captura ni nada por el estilo”. O sea, que la única diferencia entre el bien y el mal está en una boleta. Entonces, según su criterio, todo aquel que no tenga orden de detención es apto para ser subcontralor y, eventualmente, hasta contralor, porque ese es el trabajo principal del subcontralor: reemplazar al titular en sus ausencias. Por estos disparates es que no lo quieren en Vamos.

DESPISTE. A Betserai Richards no le desagradaría que la bancada Seguimos recoja a Saldaña. ¿Será que no leyeron bien el comunicado de Vamos, los tuits de Juan Diego y las explicaciones infantiles de Saldaña? El solo hecho de que Camacho lo quiera en RM ya es bastante dudoso.

VOTO. Este afecto no es casualidad: Saldaña es miembro de la influyente Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Con razón.

SINSENTIDO. El próximo sábado regresan los diputados que se fueron a Taiwan, invitados por las autoridades de ese país. En el grupo están Pérez Barboni, Neftalí Zamora, Jorge González, Alaín Cedeño, Tin Guardia y Panchito Brea. ¿Por qué no viajaron en carnavales o cuando la Asamblea está en receso? Ganas de perder el tiempo.

ABSURDO. En la discusión para reformar el reglamento interno de la Asamblea, Dana Castañeda presentó una propuesta para fusionar las comisiones de Presupuesto y de Economía. Por supuesto un bodrio como ese fue rechazado por la mayoría. Si la diputada quiere eliminar comisiones, ahí está la de Asuntos Municipales, que solo sirve para crear nuestros corregimientos. O la de Comunicación, que para colmo preside Shirley. Eso ya es una buena razón para retirarla del organigrama.