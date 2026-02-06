Exclusivo Suscriptores

APLAUSO. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha pedido que se suspenda el embargo de los bienes y cuentas bancarias del CIAM y Adopta Bosque, promovido por el desarrollador del proyecto del puerto de Barú. “Eso no beneficia en nada al diálogo nacional que tiene que haber”, dijo Navarro. Se puede decir más alto, pero no más claro.

ACCIONES. PPC no solicitará una aclaración de sentencia ante la Corte Suprema, porque resulta que formalmente no es parte en la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 5 de 1997 (que adoptó el contrato de concesión de Balboa y Cristóbal), sus adendas y dos resoluciones de la AMP. Lo que sí ha hecho la portuaria es moverse rápido con el arbitraje. Panamá debe ser el país que tiene más arbitrajes internacionales por metro cuadrado. Todos quieren un pedacito.

FIESTO. Siete artistas internacionales y 62 nacionales se presentarán en el Festival Carnavalístico, en la cinta costera. La Alcaldía de Panamá hizo una alianza con MiCultura. ¿De veras ese es el ministerio que debe implicarse en los carnavales capitalinos? Si es así, hay algo que nos estamos perdiendo. Si hay actividades culturales, que las anuncien pronto. Actualmente, no parece que tengan siquiera a un niño declamando una poesía.

ILESO. Finalmente, en 120 días, solo se recogieron 66 firmas a favor de la revocatoria del tío Mayer Mizrachi. Eso es menos de 17 firmas por mes. A ese ritmo, podrían recoger firmas por 10 años y ni así habrían podido captar ni el 1% de la cantidad requerida.

OBSTÁCULO. Si en una visita anunciada (con cuatro meses de anticipación) se encontraron tantas anomalías, imaginen qué hubiese pasado si Alexandra Brenes llega de sorpresa al albergue para niños y adolescentes en Tocumen. Con razón la Senniaf intentó cancelar y obstaculizar el recorrido de la diputada. Que aprenda esa secretaría que, en su rol fiscalizador, la Asamblea no requiere pedirle permiso al ente supervisado. Si no, esas funciones jamás se cumplirían.