CIERRE. El juicio de Odebrecht entra en su recta final. Como buena historia de terror, debe concluir el próximo viernes 13 de febrero. Y, a partir del sábado, empiezan cuatro días de culecos. Ojalá después no tengamos que preocuparnos por un carnavalazo.

LÓGICA. A José Blandón se le venció la visa de ingreso a Estados Unidos en abril de 2025, el mismo mes en que firmó la declaración de rechazo al memorándum de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Como el respaldo a ese comunicado aparentemente provocó que Martín Torrijos y Ricardo Lombana perdieran sus visas, Blandón consideró que no sería razonable solicitar la renovación de la suya. No es mala idea.

LLAMADO. El secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, ha citado al cónsul de Panamá, José Varela, para que le explique el fallo que declara inconstitucional el contrato de PPC. Si van a quejarse por decisiones adoptadas en los tribunales, estos son realmente tiempos insólitos.

PILAS. Hay que resaltar la rápida reacción de la Procuraduría General de la Nación, que acudió al albergue infantil en Tocumen poco después de recibir la denuncia de la diputada Alexandra Brenes. En cambio, quienes se mueven lento son los del Ejecutivo: la junta directiva de la Senniaf se reunirá este lunes, cuatro días después de que el país entero conociera estas graves irregularidades. Pareciera que estamos presenciando la fábula de la tortuga y la liebre…

ACOSO. La diputada Janine Prado denunció que ella y su familia son objeto de un seguimiento permanente en Veraguas, con el fin de captar imágenes para fabricar historias falsas, sin contexto alguno. Por ejemplo, el fin de semana circuló en redes un video en el que se le observa hablar con un agente en un retén, acompañado de un texto en el que se le acusa de conducir a exceso de velocidad. Resulta que ella ni siquiera iba al volante. ¿Seguimos viviendo en un Estado de derecho o ya retornamos a un régimen policial?