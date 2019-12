PEDIGRÍ. Kenia Porcell se estrena en el cargo con David Díaz como su subsecretario (cargo que ella ocupaba cuando Ana Matilde Gómez era la jefa del MP). Díaz fue asesor legal de Anam cuando Silvano Vergara fue director y se aprobó el estudio de impacto ambiental de Vertikal, y cuando se intentaron reducir los límites del área protegida de la bahía de Panamá y de la ensenada de Chame. Va a ser bien interesante ver cómo quedarán las investigaciones de los proyectos ambientales controversiales que él pudo haber parado.

APLAUSO. Panamá amaneció ayer con una buena noticia: la designación del obispo José Luis Lacunza como cardenal. Es el primer cardenal panameño, del que se sienten orgullosos tanto religiosos como no religiosos. Ojalá este año esté repleto de noticias así, que nos hinchen de orgullo y nos dejen bien frente al mundo.

MEMORIA. Hoy, cuando todo el mundo se alegra por la designación de Lacunza, es un buen día para recordar que el 5 de febrero de 2012, cuando el señorito era presidente, su gobierno –en boca de su fiel ministro José Raúl Mulino- acusó a los sacerdotes, Lacunza incluido, de estar en contubernio con los indígenas en los enfrentamientos en San Félix por la ley minera. ¿Y ahora qué dirán?

TIN MARÍN. Los magistrados están entrevistando a los aspirantes a magistrado del Tribunal de Cuentas y desde ya se vislumbra un enredo. Algunos de los concursantes trabajan en la Corte, como Galo Arosemena, que coordina el despacho del magistrado Fábrega. Ese y Ramsés Barrera, el pasiero de Ayú Prado, son los que le están haciendo la competencia al panameñista y varelista Alberto Cigarruista, el exmagistrado de la Corte y “ungido” del Ejecutivo. Ya veremos a quién favorece el amiguismo esta vez.

CERO PRIVACIDAD. A su llegada, el nuevo equipo de trabajo de la Contraloría se encontró con varios banners de tamaño 8½ por 11 que, por órdenes de doña Gioco, debían portar visiblemente los funcionarios para moverse dentro de la entidad (baños incluidos). Cada banner, pintado de colores, tenía el logo de la Contraloría y, en grande, decía: “movimiento de trámite interno” y un número. No por gusto la señora en cuestión era súbdita de quien vivía afanado en saberle los asuntos privados a todo el mundo.

PA’TI, PA’MÍ. Juan Carlos Varela dijo que esta semana anunciará varios nombramientos. Ojalá incluya en la lista al subdirector del Seguro Social, cargo que lleva meses vacante y no porque no haya quien lo quiera, sino por la pelea de puestos producto del famoso pacto por la gobernabilidad. No se ponen de acuerdo con el PRD para ver a quién ponen de ese partido. A ver si ya dejan la rebatiña y piensan en Panamá.