INDIGNANTE. Tirándoselas de machitos, los integrantes de la banda Antaro quedaron grabados en video cuando insultaban y hasta escupían a un joven indígena que comía tranquilamente afuera de un restaurante de comida rápida. Qué triste pero rápido se pasa del invisible anonimato al inolvidable desprestigio. Si como sociedad funcionamos, la carrera musical de estos cobardes bullies, que seguramente no se atreverían a enfrentar a nadie más grandote que ellos, se les acaba es ya.



EXIGENCIAS. Don Eladio Fernández, que no pierde oportunidad de oro para el país para arruinarla, ya adelantó que los jubilados harán una cadena humana en la Cumbre (evento que catalogó como sinvergüenzura sin beneficio para el pueblo) para que el Gobierno les resuelva. Eso es el resultado de darle a la gente todo lo que pide, cuando lo pide.



SUPERFICIALIDAD. Sigue la lluvia de críticas por la permisividad del Presidente en el caso de Candín Cárdenas y este sigue sin hacer ni mu. Este no sería el estreno de sus tintas tibias. Para la elección de Cigarruista quiso desvincularse diciendo que “los magistrados de la Corte tomaron su decisión” y él “presentó sus papeles ante la Corte”. Cuando empezó lo de Grimaldo Córdoba, le recomendó terminar la universidad. Cuando el ministro Aguilera reunió a sus pasieros en Palacio, solo prohibió esas reuniones, pero también brilló por su ausencia la sanción o el reproche ejemplar. También miró para otro lado cuando la mayoría de su Gabinete y directores de entidades autónomas no hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales de bienes. Panamá lo eligió para que hiciera las cosas bien, señor Presidente, tal como lo prometió hasta el cansancio, no para que se desvinculara de los temas que no le conviene abordar. Y si cree que el fin de semana y los días libres que están por venir nos harán olvidar su conveniente inacción, pues por lo menos con esta columna se equivoca.

OTRO ‘RECORDERIS’. Hablando de los que creen que con tiempo todo lo olvidamos, ¿para cuándo se van a quitar el blindaje, señores diputados? Ya basta con la sinvergüenzura.

CONSUELO. Otra de las que suena dentro de la lista de las sin visa de Estados Unidos es Giselle Burillo. Bueno, le queda Euro Disney. Llame a Poulett Morales, para que vayan haciendo bonding desde ya…

PATÉTICO. Por cierto, tras la renuncia de su pariente chofer, don Candín anda manejando él mismo su carro. Dice que uno no puede poner a cualquiera como chofer. Panacondo.

BABOSADAS… Dice el señor Martinelli que va a demandar “local e internacionalmente” a “unas personas” que lo han calumniado e injuriado “local e internacionalmente”. Él jura que todavía alguien le tiene miedo “local o internacionalmente”.

EXPECTATIVA. Pepito el travieso, María Fábrega y Susy de Varela fueron llamados a indagatoria por el caso de la comida deshidratada. Ajá, sí, súper, pero…¿y los otros casos –los grandes grandes– como para cuándo?