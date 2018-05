EXPLICACIONES. Tremendo enredo tiene el ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, con la cantidad de viviendas que ha gestionado su cartera. Lo cierto es que ayer trató de explicarlo en Telemetro y enredó más la cosa. Un consejito: qué tal si la próxima vez se prepara mejor y da un detalle claro y conciso que sustente lo que dice, lo contrario también ofende, pero a toda la población.

TECNOLOGÍA. Ayer, el vocero del expresidente Ricardo Martinelli envió un mensaje “urgente”, invitando a una conferencia de prensa. Minutos después fue cancelada, aduciendo problemas “técnicos” en el restaurante donde se celebraría dicha actividad. Lo curioso es que ni en el restaurante sabían de qué problema estaba hablando el vocero. Bueno, al menos no sabían ni qué contestar.

GUERRA. Lo que se avecina entre la Contraloría y la Asamblea por las planillas es un combate cuerpo a cuerpo. Los diputados preparaban ayer sus bayonetas en la rueda de prensa en la que Yanibel Ábrego dejó claro que el contralor ya se pasó de la raya. Ábrego ignora que tanto ella como su liga de colegas son los que se pasan de la raya, que siguen sin dar explicaciones convincentes sobre el uso de cientos de millones de dólares en contratos y donaciones.

LECCIONES. La junta directiva de la Asamblea, a propósito, podría aprobar por insistencia y obligar al contralor a refrendar la partida 172, esa de los contratos por servicios profesionales. Pero las dos firmas que hacen falta para lograrlo son de diputados que temen que si la Contraloría descubre irregularidades en esta planilla, toda la junta directiva –incluidos ellos dos– tendría que responder ante la ley por su insistencia. Cuidado, señora Ábrego, mire a su alrededor y note que la impunidad no es cosa que dure para siempre.

VÍCTIMAS. Por lo que dijo ayer el diputado Miguel Fanovich sobre el uso del dinero en las juntas comunales, queda claro que los diputados no tienen la menor intención de responder por ello. Los que tendrán que hacerlo son los representantes de corregimiento que se prestaron para el juego del lleva y trae. No sería mala idea que se vayan preparando para hacer uso de los acuerdos de pena. Al menos no están solos en las celdas.

PASQUÍN. Fanovich respondió ayer a los medios sobre su partida circuital, desmintiendo a este diario, amenazándolo con una querella y alegando que no fue consultado sobre su versión. Si no hubiese sido consultado, ¿cómo es que el reportero recibió su video debajo de los chats en los que este le pidió su versión? Diputado, no olvide lo que dice el sabio refrán: “Para decir mentiras y para comer pescado se debe tener mucho cuidado”.