ROLES. A quien se le vio ayer, muy temprano, deambulando por los corredores de la Corte Suprema fue al asesor PRD de Yanibel Ábrego, Jerry Wilson. Tal parece que, después de que casi castran la ley de transparencia con su poco afortunado recurso de inconstitucionalidad, ahora el asesor se ha convertido en el lobista.

OTRA VEZ. Se supo que los magistrados de la Corte Suprema han decidido tenderle una toalla a los diputados, una vez más. Se dice que la línea es admitir el amparo presentado por Carlos Carrillo. Con esta decisión, el marcador quedaría: diputados - 5; transparencia - 0. Ojo con este conteo para 2019. Nunca más cierto el dicho que dice que una mano lava la otra.

POLLITOS EN FUGA. Desde el Ministerio Público han solicitado a Interpol la emisisión de una alerta roja para varios investigados en el proceso seguido a la casa de valores Financial Pacific y la cuenta de Jal Offshore. Hasta ahora los prófugos se han salido con la suya, ninguno ha regresado. A ver quién le pone ese cascabel al gato.

QUE ME REGISTREN. La YeYé no ha quedado muy bien parada después de que el Ministro de la Presidencia asegurara que si la Contraloría quiere auditar las planillas de ese ministerio, él no interpondría ningún amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia. Si de la Asamblea alguna vez emanó alguna fragancia, ahora el olor a pútrido es cada día peor.

TIEMPOS. Ojalá la Corte Suprema de Justicia decida pronto lo que hará con el amparo de garantías que presentó la YeYé. No vaya a ser que ocurra lo mismo en las juntas comunales que, en el apuro de justificar los cheques de las partidas circuitales, algunos no se fijaron en las fechas de impresión de las facturas y empezaron a escribir a diestra y siniestra, sin reparar que sus facturas de julio de 2011, por ejemplo, la escribían sobre una factura que tenía fecha de impresión de julio de 2013. Ya lo dice el refrán: “Una mentira, madre es de cien hijas”.

BIEN CUIDA’O. En calle Uruguay, han trastocado las cosas de tal forma, que ahora la calle tiene casi el ancho de las aceras y las aceras, el antiguo ancho de las calles. Según el alcalde capitalino, José Blandón, eso tiene el propósito de reducir la velocidad de los vehículos que transitan por ahí. Habría podido encontrar un método menos costoso para lograr ese fin. Unos policías muertos habrían salido más barato. A vigilar ahora que las anchas aceras no terminen convertidas en terrazas de establecimientos comerciales hechos con fondos públicos.