CÍTRICO. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la expulsión de Brian Naranjo, el número dos de la Embajada de Estados Unidos en ese país suramericano. Naranjo no es un desconocido en Panamá: fue consejero político del embajador William Eaton durante el gobierno de Martín Torrijos. Entonces le correspondió la no tan grata tarea de informarle al Gobierno que si el PRD insistía en la elección del diputado Pedro Miguel González como presidente de la Asamblea, Estados Unidos no ratificaría el TLC. Ya todos saben lo que sucedió: Pedro Miguel fue electo y el tratado quedó engavetado. Cuánta falta hace Naranjo por acá, y eso que ya han pasado 10 años.

FRESCURA. Poulett Morales parece no haber entendido la gravedad de los señalamientos en su contra. Ayer, esta sindicada se presentó a la audiencia de la compra de las mochilas con fondos del PAN engalanada como para la boda del príncipe en la capilla d el castillo de Windsor. Solo le faltó la pamela. A falta de pajes, hizo su entrada de la mano de tres menores de edad. Como dice el viejo adagio, “al mal que no tiene cura, ponerle caradura”.

¡ INVESTIGUEN! Ayer en la tarde se vio a la señora Marta Linares de Martinelli en los predios del edificio Avesa, donde interrogan a Riccardo Francolini. La ex primera dama, ropa cómoda y micrófono en mano, arengaba a un minúsculo grupo de copartidarios, entre los que no faltaba el fiel Camacho. El principal objetivo de los manifestantes era mostrar solidaridad al “empresario” en cuestión, pero, ya que estaban allí, aprovecharon para hacer una petición vía cartulina y marcador: que se investigue al diputado panameñista Carlos Santana. Algo sabe esta gente…

EMILIO SEMPRIS ¿Defender a Coiba de los peligros que amenazan con pasarla a la lista de patrimonios del mundo en peligro? ¿Para qué? Mejor es defender al presidente Varela de los ataques de aquellos que se sintieron insultados por el traspaso de fondos para el periplo ruso. Varela, alega Sempris, estuvo con la Sele cuando nadie daba nada por ella. Una visita de ocho días a Rusia, con todos los lujos y comodidades, es lo menos que merece ese tipo de lealtad, parece sugerir el ministro de Ambiente.

PERIPLO. Y hablando del Mundial de Fútbol Rusia 2018, desde ayer corren las apuestas para saber quiénes serán los integrantes del séquito que acompañará al presidente Varela a su misión oficial por aquellos lares. Dicen que este listado es más secreto que el de Bolillo, aunque la Cancillería ya confirmó un nombre, el del vicecanciller Luis Miguel Hincapié. ¿Por qué tanta opacidad con asuntos que al final trascenderán a todo el país?