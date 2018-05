GOLEADO. Parece que el vocero del expresidente preso en Miami no leyó bien las instrucciones de su patrón. ¿Cuál es su sorpresa de que la carta que escribió el expresidente y diputado se haya distribuido por diferentes medios? ¿ Acaso no leyó que dice “Hacer tweet [sic] y fotocopia de esto?”. ¿O será que le robaron el mandado?

EL MUNDO AL REVÉS. Hasta la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá rinde cuentas a la Asamblea Nacional. El gremio informó sobre “el crecimiento de la producción nacional de pollo y huevo debido al aumento del consumo”. De veras que a los diputados debería darles es vergüenza que mientras el pueblo hace la debida rendición de cuentas sobre sus asuntos, a ellos simplemente no les dé la gana, y lo peor es que lo dicen así, con la cara bien lavada. ¡Qué descaro!

CHATARRA. La Caja de Seguro Social y Tocumen anunciaron que comenzarán las diligencias necesarias para descartar dos aeronaves estacionadas en el área de carga del aeropuerto. Estos aviones están abandonados desde 2007 y se supone que fueron secuestrados a un empresario que mantenía una deuda con la Caja. Diez años después es evidente que no se cobró la deuda y ahora hay que destinar recursos adicionales para botar la basura. No pues, la eficiencia gubernamental en su apogeo.

VIAJEROS. Podrán tener estilos distintos de gobernar, pero en materia de viajes deportivos Varela y Martinelli no se diferencian mucho. Mientras el primero ha anunciado un viaje que le costará al Estado un mínimo de $100 mil para ir a ver el Mundial en Rusia, el segundo se fue a un viaje -a hurtadillas- a Mónaco para ver una carrera de Fórmula Uno. Si no es porque un cronista deportivo lo vio en una fotografía, nunca nos hubiésemos enterado. El placer es una cosa irresistible, y más si lo paga otro.

LENTO. Con la agilidad con que opera el presidente, no extraña que se haya demorado casi un año en nombrar a uno de los integrantes de la Junta de Relaciones Laborales del Canal. El periodo de Azael Samaniego Pimentel se venció en agosto de 2017, y no fue hasta mayo de 2018 que nombró a su reemplazo, Lina Araceli Boza Abad. En agosto se termina el periodo de Gabriel Ayú Prado. Si el presidente sigue con su ritmo habitual, seguro que le deja la nueva designación al gobierno entrante, como si no fuera suficiente tener ya uno en la Corte Suprema de Justicia.

PRIMERIZO. Según el calendario de las primarias de CD, el próximo lunes se inicia formalmente el período de postulaciones para los aspirantes al cargo de presidente de la República. El exministro José Raúl Mulino estaría listo para inscribir su candidatura en las primeras horas. Habrá que ver si su candidatura es “irrevocable” o si desaparece si Martinelli es enviado a Panamá.