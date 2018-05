‘ALL YOU CAN EAT’. El sábado, compartían en el buffet del hotel Miramar, cara a cara, Popi Varela y Luis Eduardo Camacho. Salvo unos comensales estadounidenses, no había nadie más. En medio del temporal de amenazas de Ricardo Martinelli de retornar a Panamá bien habrían podido estar negociando las condiciones de ese retorno. Aunque también podría haberse tratado de las finales de una competencia para ver quién traga más mentiras.

‘BROTHER’. Camacho, por cierto, se fue ayer a Miami a ver a su brother Martinelli. Lo debe querer mucho, porque le tocó madrugar para tomar un vuelo comercial a las 6:00 a.m. Antes de partir, Camacho anunció que esta será una semana “intensa en noticias… Los periodistas que se preparen”. Después de las indiscreciones sobre la CIA, ¿todavía queda algo más que decir?

MULTAS. El director de Sinaproc, José Donderis, lamentó que los rescatistas muchas veces tienen que arriesgar sus vidas para auxiliar a personas que deliberadamente ignoran advertencias de seguridad. Ocurrió el pasado fin de semana, cuando el Sinaproc, la Policía, el Senan y Miambiente acudieron a buscar a cinco personas que subían a la cima del volcán Barú, pese a los pronósticos de lluvias y mal tiempo. ¿Qué tal una multa para que se acabe la gracia?

MATEMÁTICAS. De los 71 diputados de la Asamblea Nacional, dos ya han revelado por su cuenta el listado de las personas que tienen registradas en sus respectivas planillas 080. Pero todavía faltan 69. A ver si se animan y nos cuentan también de la 172, 02 y 04. Total, según ellos, no han hecho nada malo. El que nada debe...

IMPUNIDAD. Hablando de las planillas de la Asamblea, parece que vamos a tener que apelar a la poca dignidad que les queda a estos señores para saber qué es lo que realmente sucede en este órgano del Estado con los fondos públicos. Porque si lo que vamos a esperar es que lo hagan las autoridades, llegará mayo de 2019 y todavía no sabremos nada. Ojalá que para ese entonces ya puedan ser juzgados por la justicia ordinaria y no se requiera de la famosa “prueba idónea”. Después de todo, ya tenemos experiencia con lo que pasó con el camarón legislativo.

INFORMACIÓN. Una hora y media después de que se cerraran las urnas, y tras varios boletines oficiales emitidos durante las elecciones presidenciales en Colombia , ya se comenzaba a saber cuál sería el resultado . Mucho que aprender para los países de nuestra región. Entre más rápido y más claro se dan cifras oficiales en una elección, menos espacio hay para suspicacias e incertidumbres. A tomar nota para 2019.