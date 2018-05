SALTO. Mientras en Cambio Democrático decidieron hacer una primaria para escoger al candidato a la Presidencia de la República (el 12 de agosto) y otra para los demás cargos de elección popular (el 30 de septiembre), el Panameñista elegirá toda su oferta electoral el mismo día: el 28 de octubre. En el Gabinete hay tres ministros que han exteriorizado públicamente sus intenciones de aspirar a un cargo: se trata de Mario Etchelecu, Alcibiades Vásquez y Luis Ernesto Carles. También Jorge González, secretario de Metas. Si preguntan en Colón, hay por lo menos uno de estos que debió haber renunciado ya, y no es porque quiera competir en la primaria...

LA CARTITA. Una de las joyas de la literatura epistolar de Ricardito, y que no ha recibido la atención merecida, es la afirmación de que en razón de los votos favorables de su gobierno a favor de Israel en Naciones Unidas, organizaciones árabes lo declararon “persona non grata”, principalmente “Hezbollah, que tiene gran presencia en Panamá a través de altos oficiales del actual partido del gobierno”. Al loco mayor no le importa el daño que semejante declaración le puede hacer a la imagen del país. Y así dice que le importa el pueblo.

LA REALEZA. La esposa de Francolini llegó al Tribunal Electoral a entregar la postulación de su marido a las primarias de CD escoltada -cual damisela en peligro- por el autollamado hijo de Supermán. A su vez, supermancito iba escoltado por su tía, la reina de los memesaurios. La realeza de Macaracas en pleno, con murga y todo.

EL GOTERO. En plena ciudad de Panamá, en San Isidro ya llevan 11 días sin agua potable. Menos mal que la alianza El Pueblo Primero se comprometió a darle agua potable a toda la población del país. Hasta quedó en blanco y negro en el plan de gobierno, para que no se diga que son inventos.

¿FAVOR? En el despacho del suplente-magistrado yace, desde hace meses, a la espera de su fallo, una demanda de nulidad contra el contrato de arrendamiento de tierras de la Universidad de Panamá entregadas por unos pocos centavos al mes a la empresa Parque Sur, a un costado del aeropuerto de Tocumen. La demanda se admitió en julio del año pasado y parece que el intento por obtener justicia no terminará en sentencia, sino lápida. Después se preguntan por qué existe tanta suspicacia en su contra.

DE CUERPO ENTERO. Los hermanos de Gustavo Pérez le piden al Gobierno que lo suelte. Tal solicitud revela el menosprecio que sienten por la institucionalidad y los pinta tal cual son. Señores Iván y Melina, su solicitud deben dirigirla al Órgano Judicial.