LAZOS ENREDADOS. Dice un precandidato presidencial de Cambio Democrático que, dado el parentesco de Rómulo Roux con el presidente de la República, este no podría ocupar el mismo cargo que ocupa Varela –si es elegido– pues violaría el artículo 192 de la Constitución Política. Si la premisa es cierta, este sería un knock out técnico, y si no, el acusador tendrá que volver a las clases básicas de derecho.

HECHOS. En enero y febrero pasados, mil 738 adolescentes de 10 a 19 años de edad ingresaron al sistema de control prenatal. Ello no incluye las cifras de la CSS ni de clínicas privadas. Si la Alianza Panameña por la Vida y la Familia no cree que estos embarazos se deban a la carencia de educación sexual, sino a la falta de principios y la enseñanza de valores, alguien no está haciendo su trabajo. Mientras estas jóvenes ven defenestrado su futuro y la de su descendencia, aquí se rasgan las vestiduras porque los gais izaron una bandera. ¿Queremos familias sólidas? Empecemos por solucionar la situación de estas jóvenes.

EXPLICACIONES. El expanameñista Alejandro Pérez ha decidido buscar una curul en el circuito 8-8 con la bandera de Cambio Democrático y la foto de Ricardo Martinelli. El anuncio formal lo hará en una conferencia de prensa el próximo miércoles. Sería mucho más interesante que aprovechara el evento con los periodistas para dar explicaciones a la población sobre la cirugía estética que le regaló Ricardo Martinelli, pero no con dinero de su bolsillo, sino de la partida discrecional de la Presidencia de la República. En un país serio, esto debería ser causal suficiente para inhabilitar una candidatura...

ASOCIADA. La exmagistrada Graciela Dixon se unió a la firma de Humberto Iglesias y Eric Britton, los mismos abogados que pretendían que el Ejecutivo interviniera en el conflicto judicial entre The Trump Organization y uno de los inversionistas del hotel en Panamá. Hace dos meses, una jueza de paz denunció amenazas e intimidaciones de miembros de esa firma. Pero no todo es tan grave. Al menos ahora uno de los tres miembros de ese bufete no estuvo en la famosa –y mortal– fiesta del hotel Plaza Paitilla Inn.

SOLAR. Mientras la ASEP propone un cobro a los clientes con autoconsumo que inyecten energía producida con paneles solares a la red, el dj Gian Varela –por su apellido huelgan explicaciones– se ha declarado defensor de la energía solar. “Invertir en energía solar debe ser un paso para el futuro… no para atrás”, señala el benjamín. Es una lástima que papá Varela solo le hace caso para frivolidades, como declarar feriado el día del triunfo de la selección.