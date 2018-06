DULCIDIO. Primero fue Álvaro Alemán, cuya renuncia es efectiva el 3 de julio; luego Carlos Duboy, a partir del 16 de julio, y ahora también se va Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas hasta el 1 de julio. El exbanquero no tiene pinta de querer aspirar a ningún cargo, por lo que su dimisión se puede atribuir a lo siguiente: a) va a manejar la campaña de… ¿Etchelecu?; b)no quiere ser parte de la rebatiña del año preelectoral; c) el cargo no le da tiempo para ir al Charro Mexicano todo lo que él quisiera; d) no soporta que ningún “mentecato” le diga que la economía anda mal.

LOCOS POR EL LOCO. Este es un buen momento para que regrese Ricardo Martinelli: en la víspera de las primarias de su partido, con una alianza en la Asamblea Nacional entre el PRD y CD y con una Corte Suprema de Justicia que nada tiene que envidiarle a los diputados en materia de prestigio. Si lo reciben todos sus abogados defensores, cualquiera pensará que se trata de una caravana de bienvenida, encabezada por Camacho, Sittón o Marta. Lo malo de todo esto es que ya no podremos disfrutar del Mundial en paz.

CONGOLANDIA. Por lo que se ve, la gente de CD pretende recibir a un héroe y no al tipo que describe el juez estadounidense Edwin Torres en su fallo a favor de la extradición: hay “motivos razonables para suponer” que Martinelli es culpable “de todos o algunos de los delitos imputados”, refiriéndose al espionaje a sus opositores, y que las afirmaciones de Martinelli para evadir su entrega a Panamá “no son convincentes”. Pero el tipo vendrá a Macondo, donde todo es posible.

POPULARES. Mariano Rajoy y algunas figuras del Partido Popular de España, como la hoy presidenta del congreso de los diputados, Ana Pastor, tuvieron alguna cortesía con Juan Carlos Varela tras enterarse de que el presidente panameño tiene raíces gallegas. No se puede decir lo mismo de sus ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo y - en particular- Alfonso Dastis, que nos trataron con bastante indiferencia. Eso podría cambiar ahora, pues Joan Borrell Mayeur, el secretario de la embajada y encargado de los Asuntos Consulares y Administrativos de España en Panamá, es hijo de Josep Borrell, el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez.