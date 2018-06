RETRATO. A la gente de Martinelli se le ha olvidado que un juez en EU –cuya rectitud todos ellos proclamaban– le negó una fianza porque él tenía todo para huir de Miami, tal como lo hizo en 2015, cuando abandonó Panamá y se fue a vivir a EU, y no precisamente en las zapatillas del pueblo. El señor Martinelli no regresa porque eligió venir. Vendrá extraditado, solicitado para que responda por acusaciones tan serias que el mismo juez que le negó la fianza aprobó su extradición. ¿Héroe? Un héroe no se escuda en el blindaje que le facilita lo que él mismo definió como una “cueva de ladrones”. Pero al menos ahora sabemos por qué prestó juramento para pertenecer a tan exclusiva membresía.

HINCHA. A propósito de Martinelli, su abogada Inna Shapovalov dijo que uno de los deseos del expresidente es ver el primer partido de la Sele . ¿Dónde lo quiere ver? ¿En el sistema transitorio de la DIJ? ¿En la sede de la Policía, en Ancón? ¿En El Renacer? ¿Donde Marta? ¿O mejor en Camila? El afán de ver el partido ¿será para apuntar los nombres de nuestros jugadores y enviarles el millón que les prometió si Panamá clasificaba alguna vez al Mundial?

LITERATO. Pareciera que en el sistema federal de detenciones en Estados Unidos los bolígrafos los reparten después de que el Departamento de Estado confirma las extradiciones, porque el fin de semana Ricardo Martinelli se la pasó mandando notas a los periodistas, a través de los abogados que lo visitan en la cárcel de Miami. Lo que debería hacer es aprovechar el tiempo que le resta allá y escribir a todas esas personalidades que iba a visitar en la supuesta gira que hace tres años dijo que emprendería para denunciar la persecución en su contra.

AL PAN PAN... Dice el precandidato presidencial Rómulo Roux que mientras el Ejecutivo y el Legislativo se atacan, hay gente “que ni siquiera tiene trabajo, que no puede pagar un plato de comida y en eso es que nosotros debemos concentrarnos”. Parece que no se da cuenta de que el dinero que paga las “botellas” en la Asamblea –en la que también están sus diputados– podría servir para este propósito. Si tanto le preocupa, debería pronunciarse a favor de las auditorías de la Contraloría y así pasar de la palabra a los hechos.

¿SOBERANÍA? Mientras más gritan los productores nacionales que necesitan apoyo para seguir abasteciendo el país, más importaciones de productos se hacen. La semana pasada, el Ejecutivo autorizó importar un millón de quintales de arroz en cáscara para cubrir el déficit del grano para este año. ¿Cuándo será el día que leeremos que aumentó la extensión de tierras dedicadas al agro? Como van las cosas, pronto importaremos sancocho, cutarras y molas.