CONVALECIENTE. El Renacer cuenta con tres médicos desde que Ricardo Martinelli se convirtió en huésped de honor del penal. Así podrá estar bien atendido de sus patologías: glaucoma, astigmatismo, presbicia, hipertensión, constipación, hernias, ansiedad… Lo único que parece que no le duele –todavía– es la lengua.

DUCHA. A propósito de El Renacer, Luis Eduardo Camacho se queja porque su adorado tormento, para poder asearse, tiene que recoger agua en un tanque y ducharse con totuma. En la campaña le encantaba manejar taxi, saltar en juntas de embarre, recoger basura y hasta pescar en una panga, pero ahora, bañarse con totuma es todo un drama... ¿Acaso esos cientos de avisos televisados con los que nos torturó por meses en 2004 y 2009 no eran más que un engaño?

GOL. Los miembros del Consejo Municipal de Arraiján intentaron enviar de vacaciones al investigado alcalde Pedro Sánchez Moro. El proceso se suspendió porque en mitad de la sesión irrumpió un grupo de personas exigiendo conservar sus puestos de trabajo y expresando su respaldo a Sánchez. ¿Serán los emplanillados del Club Santa Gema?

DISIDENTE. El PRD ha decidido no celebrar primarias en algunos circuitos, ya que esos espacios serían negociados en una posible alianza con Cambio Democrático. Entre esos circuitos está el 4-5, cuya curul ocupa actualmente Athenas Athanasiadis. Pero eso no significa que Athenas se retira mansamente de la política. La diputada estaría dispuesta a romper filas y no votar por la reelección de Yanibel Ábrego como presidenta de la Asamblea. No será la primera vez que la joven se enfrente a Pedro Miguel, pero a estas alturas, eso ya le debe importar bastante poco.

TIN MARÍN DE DOS.. Otra a la que no le hizo nada de gracia la estrategia de alianza de Pedro Miguel fue a Zulay Rodríguez. Ayer circuló en redes un video en el que, entre otras cosas, denunció cómo la medida, que tachó de inconsulta, cortaba las aspiraciones de los líderes del PRD. Habrá que ver dónde es que están las lealtades del CEN: si con los miembros de su partido o con sus nuevos compinches.

NERVIOS. Quien ahora tiene protección policial 24 horas al día es Rafael Guardia Jaén. Según él, ha recibido amenazas, producto de sus delaciones y acuerdos. Habrá que estar muy pendiente de a quién involucra este señor, porque si él devolvió ya más de $18 millones entre dinero y propiedades, ¿cuánto tendrán que devolver los peces más gordos? Van seis acuerdos y, según su abogado, son nueve. Varios han de estar temblando... por decir lo menos.