VECINOS. Ricardo Martinelli está molesto porque no lo dejan visitar a otros huéspedes de El Renacer. ¿Qué quiere? ¿Que lo dejen ponerse de acuerdo con vinculados en casos que están relacionados con los de él, como Gustavo Pérez? Pérez está imputado en el proceso por el espionaje ilegal desde el Consejo de Seguridad Nacional, que se gestiona en la justicia ordinaria. El juicio es en septiembre. Para hacer las cosas bien, mejor que pida una grabadora portátil, una libreta de notas, bolígrafos y una computadora, para que estén bien claros en qué es lo que va a decir cada uno.

GÓNDOLA. Algunos dirán que Martinelli se hizo famoso por obras faraónicas, pero después del pasado fin de semana nadie se gana al alcalde José Blandón, que nos ha traído una mezcla de los canales venecianos con las cataratas del Niágara en plena vía Argentina. A sus contratistas ya no es necesario identificarlos, porque su reputación los antecede. Lo peor es que esta contratación la hizo a sangre y fuego, a pesar de los múltiples señalamientos ciudadanos y de las quejas de los comerciantes del sector, que ahora pagan la dolorosa factura de los daños causados.

‘FRIENEMIES’. Parece que las calles de la ciudad no son lo único que se inunda. Según dicen, las aspiraciones presidenciales del alcalde capitalino corren la misma suerte. Seguramente hay un ministro muy feliz. ¿Se fractura la unidad en el paraíso?

‘COACHING’. Aunque aún no arranca el periodo de postulaciones del PRD, ya se ve a algunos precandidatos moviendo su maquinaria. Un mensaje en Twitter dice: “Panameño héroe sale a la calle a buscar trabajo, no se rinde”. Qué bien y todo, pero ¿qué otra cosa pueden hacer los miles de panameños que no tienen trabajo? A ver si el precandidato se anima y nos cuenta cómo fue que hizo él.

HASTA CUÁNDO. Según los seguidores del todavía diputado del Parlacen, lo que hay en su contra es un complot de la Corte, de la cancillería, de todos los medios (menos los suyos), de la Policía. En fin, de todo el que piense distinto a ellos. Lo cierto es que el expresidente debe presentarse hoy a la audiencia de acusación y seguir el proceso ante la Corte [...] ojalá no sea el dolor de la yaya lo que le impida estar presente.

DÉJÀ VU. Al mejor estilo de Hollywood, circula en redes un audio en el cual se le acusa a Rómulo Roux –entre otras cosas– de haberle robado el partido a Ricardo Martinelli, de favorecer a Varela y de estar engañado, pues no ganará las elecciones primarias. Menos mal que son solo 45 días de campaña . ¡Tribunal Electoral, SOS!