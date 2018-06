YAYA. Hace apenas una semana, Ricardo Martinelli se jactaba ante el pleno de la Corte Suprema que él vino a Panamá a enfrentar la justicia. Sin embargo, como es ya usual, con sus actos demuestra que hace exactamente lo contrario de lo que dice. Dentro de una semana no nos extrañaría que salga con algo como: “yo no sé quién inventó eso de la presión alta; lo que tengo es la presión baja”.

SILENCIO. En la página en internet y en las redes sociales del Parlacen no hay constancia alguna de la supuesta reunión de los directivos de ese organismo con el abogado de Ricardo Martinelli que la semana pasada entregó su “carta” de renuncia. La única referencia que hace el Parlacen sobre Panamá es para felicitar a la selección de fútbol por su participación en el Mundial. Cuando Martinelli andaba sofocado por tomar posesión como parlamentario centroamericano hasta fue personalmente a Guatemala el mismo día que acabó su mandato como presidente de la República. Ahora, él piensa que no es importante informar correctamente en cuanto a su decisión de renunciar y, en contraposición, no le atrae la idea de darse por enterado en otra forma.

SANTOS LEGISLADORES. El diputado Pedro Miguel González ha manifestado que, producto de que la Contraloría no le paga a su personal, él y sus colegas han decidido ser, al menos por ahora, los que le paguen a su personal. Si su planilla es de 30 mil rúcanos al mes, quizá nos pueda ilustrar el señor diputado ¿cómo pueden sufragar un gasto de ese calibre cuando ellos ganan $7 mil al mes? ¿La multiplicación de los billetes?

HORROR POLÍTICO. Y hablando de diputados, los del PRD y CD no están tan interesados en quién será el próximo huésped del Palacio de las Garzas. Ellos estarían apostando a una alianza en la Asamblea para el período 2019-2024. ¿Cinco años más de planillas ocultas, donaciones y contratos ficticios? Menos mal que ya sabemos sobre las andanzas de estos señores. Pecado sería tropezar dos veces con la misma peña.

REBATIÑA. La junta directiva de la CSS discute la aplicación de jubilaciones especiales para los trabajadores de las bananeras. ¡Lo que faltaba, parió la abuela! Por si fuera poco, los representantes de los trabajadores de la construcción ante este organismo ahora exigen lo mismo. Mientras tanto, señores directivos, ¿para cuándo estarán los informes actuariales del IVM?

‘XXX RATED’. Dice la ACP que una “condición técnica” permitió que un tercero proyectara momentáneamente en el centro de visitantes un video “inapropiado”. Lo que es inapropiada es esa palabra para describir lo que vieron los visitantes.