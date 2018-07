¿VACACIONES? Esta semana no ha sido muy productiva para la Asamblea, el pleno no ha alcanzado a sesionar más de dos horas por día, no se ha discutido ninguno de los proyectos que está en el orden del día ni en la agenda legislativa, y tan solo se han presentado unos cinco proyectos de ley. ¡Ah!... y seguimos sin conocer el contenido de la planilla 080 de los diputados.

DISPARATE. Hablando de proyectos de ley y de planillas, el diputado Miguel Fanovich presentó uno prohibiendo aumentar la tarifa eléctrica en todo el territorio nacional. El curioso documento -que más bien parece haber sido escrito en una servilleta- tiene las características de haber sido alumbrado por una mente liliputiense o de algún promotor comunitario. Diputado, ¿por qué no propone un proyecto para que los fondos de las planillas 080 y 172 de la Asamblea sean utilizados para amortizar el aumento de la tarifa eléctrica?

BLA, BLA, BLA. Quibián Panay presentó ayer su postulación en el PRD para la candidatura a alcalde capitalino. Enumeró las necesidades de la ciudad –como si fuera una novedad o si no las sufriéramos todos los días – pero sin decir qué va a hacer para solucionar estos problemas. Señores políticos, describirnos el agua no solucionará su escasez. Si quieren nuestros votos, sean precisos: hace falta un plan de acción y cómo ejecutarlo. Sean serios.

CHISTE. Hablando de cosas intrascendentes, estas son la “misión” y “visión” de la Asamblea, respectivamente (con lectura interlineal incluida): “Dictar las leyes nacionales [así como ‘donar’, ‘contratar’, recoger el cashback, mentir, meter camarones], y ejercer la fiscalización de otros poderes del Estado [siempre y cuando no sea de nuestros partidos]”; “actuar [a ver si nos ganamos un Óscar] con transparencia y orientar la legislación hacia el bien común [nuestro] y el [sub] desarrollo del país”.

JUDAS. Gerardo Solís anunció que si es electo como presidente de la República, “nacionalizará los servicios públicos ineficientes”. ¿Se estará refiriendo a aquellos que privatizó el Toro, a quien alguna vez comparó con Jesucristo? Esta gente en campaña es capaz de decir cualquier cosa para llamar la atención.

COLMO. Ayer, el huésped favorito de El Renacer recibió una visita femenina que llamó la atención de los custodios. No, no era Marta. Tampoco la mucama. Pero a la susodicha finalmente se le negó el ingreso. Ojalá esto no sea motivo para otra rabieta que desemboque en más incapacidades, llamadas al 911, traslados en ambulancia, ingresos al Santo Tomás, diarreas, arritmias y dolores de muela.