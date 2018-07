SUMAS Y RESTAS. El Gabinete logró acordar el presupuesto para 2019 -que aún debe aprobar la Asamblea Nacional- y aunque intentan promocionar que será $500 millones por debajo del actual, aun así, lo que no cambia es esta proporción: hay 11 mil millones de dólares en gastos de funcionamiento y solo 5 mil 200 millones en inversión. Es decir, los gastos son más del doble que la inversión. ¿Alguien tiene dudas del clientelismo que paga este presupuesto?

OPTIMISMO. Para colmo, el presupuesto se basa en un crecimiento del PIB para 2019 proyectado en 5.9%, es decir, mayor al crecimiento de este año, cuando la realidad es que cada vez el porcentaje de crecimiento es menor. ¿Cuál será la fórmula mágica que pretenden implementar? Para saber.

REMATE. El próximo 6 de agosto será subastado uno de los dos apartamentos comprados por el exmagistrado Moncada Luna, transacción que le costó el puesto en la Corte Suprema. El precio base es de unos 707 mil dólares. Originalmente estaba valorado en unos 545 dólares. Es poco probable que Moncada Luna se presente a la subasta con los 600 dólares que le paga el bufete de su amigo Alejandro Pérez, donde obtuvo trabajo tras salir de la cárcel. Pero sería interesante ver qué otro personaje sí lo hace.

EL REO TUITERO. El huésped más famoso de El Renacer lanzó uno de esos tuits amenazando con demandar a quien lo “calumnie, injurie, fomente el cohecho de hacerme cosas ilícitas violando la ley o tratados como lo hace ‘prensa.com”... como si desde hace rato ya no lo estuviera haciendo. Más bien lo que la población demanda es que se investigue y juzgue el fondo de los casos en su contra.

TORTELLINI EN FUGA. El que cree que es más vivo que Tío Caimán es Riccardo Francolini. El ex candidato presidencial de Cambio Democrático estuvo por la fiscalía que lo citó para rendir indagatoria en el caso New Business. Durante su visita en el Avesa, recibió otra citación para hacer lo mismo, pero ahora en el de Blue Apple. El asunto es que se esfumó y no compareció. Ahora existe una orden de conducción en su contra y a él no se le ve ni en la audiencia de la Caja de Ahorros. ¿A dónde estará este señor ahora?

ADIVINA, ADIVINADOR. Hablando de la audiencia de la Caja de Ahorros, la misma debe ser tan entretenida como una producción de Hollywood digna de un Óscar, porque la que no se la volvió a perder fue Marta Gómez, la asistente y persona de confianza de Ayú Prado. ¿Qué tendrá en común el magistrado con este caso? ¿Financial Pacific?