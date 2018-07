‘DÉJÀ VU’. Al paso que vamos, podríamos tener una Asamblea Nacional con el reo de El Renacer como presidente y con la exministra descortés y el vocero fiel de vices. Con esta oferta del partido del “nuevo cambio”, seguramente en el Legislativo habrá más noticias que nunca. Eso, sin contar las planillas de la 01 hasta el infinito...

LEALTADES.Habría que ver cómo serán esas primarias del partido del “nuevo cambio” por la curul del Legislativo en el 8-6. En una esquina, la exministra descortés y, en la otra, el “vocero fiel”. Después de todo, la exministra, de fidelidades, poco sabe. Ya ha comenzado a vender a sus copartidarios por el tema de las planillas. Según ella, hasta muertos tienen algunos copartidarios en sus planillas. Bien dicen, en la guerra y el amor... ¡Esto está much hot!

LEALTADES. Pero ¿qué se puede esperar de los que ahora se quejan de sus copartidarios diputados? ¿Acaso ellos serán mejores que los actuales? ¿Que acabarán con la corrupción? Si hay algo claro de estas nuevas aspiraciones es que lo que buscan es impunidad, algo que, como se sabe, se obtiene con una curul, pero para eso hay que desplazar a los que están en la papa.

‘RATATOUILLE’. La lucha contra la corrupción cuenta con un nuevo paladín: el que fuera abogado de Valter Lavítola; el que fue secretario ejecutivo de Seguridad del expresidente Martinelli; el que fue abogado del florista durante un desalojo del terreno de Paitilla en 2005. Sarasqueta dice que acabará con la corrupción si llega a ser el abanderado de CD para la Presidencia, con Martinelli de vicepresidente. ¡Ahora sí que podemos dormir tranquilos!

¡Y LE DIJERON QUE NO! El que no para de llorar porque no pudo ir a las primarias para la nominación a la Alcaldía de Panamá es Ferruncho. Su carta de renuncia a su amado partido la divulgó en Twitter con la esperanza de conseguir más llantos. Pero en lugar de ello, le dieron la paliza de su vida por estar considerando seguir en el servicio público. Hoy solo nos queda recordarle lo que le habría dicho su hoy excopartidario el búfalo sexual: “¡A llorar al cementerio!”.

‘CONGOLANDIA’. El nuevo esquema de tarifas del servicio de grúas de la ATTT por infracciones de tránsito huele a negociado de aquí a China. Deberían ser los dueños de los carros los que llamen a las grúas, y solo en caso de que no tengan, llamar a una de las que ofrece la ATTT. Pero pagar hasta 350 dólares por mover un carro es abusivo. Y si a eso se le suma la falta de acción de esta institución en el caos que sufrimos todos los conductores en la capital y las carreteras del interior del país, el resultado es que somos los congos más mangoneados de la historia.