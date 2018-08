REY LEÓN. Hay un magistrado de la Corte a quien se le ha visto durante los últimos días con cara de gran preocupación. Primero, por las inmediaciones del parque Porras, y luego muy concentrado en una tertulia nocturna con otros dos sujetos en un restaurante del causeway. ¿Qué será lo que le roba la tranquilidad?

EN GUERRA AVISADA. Y hablando del magistrado, esperamos que dichas preocupaciones no tengan nada que ver con los casos de alto perfil que se manejan ahora en la Corte. Por ahí hasta se habla de una extorsión que pondría a flaquear uno de esos casos. Solo recordemos el caso del reo de El Renacer... todavía hay dos amparos que deben resolverse. Uno de ellos, el que tiene que ver con la competencia de la Corte para conocer este caso, cuya ponencia es de la magistrada Russo. Ojalá que esto no se convierta en otra “partitura” del expresidente Ayú Prado, que en estos menesteres ya ha demostrado ser un experto.

SENTIDA AUSENCIA. A la que no se le ha visto en los últimos capítulos de la audiencia del reo es a su combativa consorte. Pero la verdad sea dicha, es bien cansón ir a sentarse allí por horas para oír las mismas pataletas, los mismos lloriqueos y las mismas frases gastadas de los abogados del acusado. Pero, si no es eso por lo que no va, esperamos que lo de la presión alta no sea algo contagioso.

PREGUNTAS. Si Rómulo Roux gana la nominación para ser el abanderado presidencial de CD, ¿todos los que votaron por él serían traidores al reo de El Renacer? ¿Acaso luego los otros aspirantes a cargos de elección popular no tendrán que pedirle a ellos también el voto para ganar su nominación? Cuidado y el discurso de la traición puede terminar traicionando a los que apelan a este.

PRD-CD. El exministro y precandidato presidencial del PRD Camilo Alleyne aprovechó que el Tribunal Electoral levantó la veda publicitaria en su colectivo para atacar la alianza “corrupta” de la dirigencia que encabeza Pedro Miguel González con Cambio Democrático. Es que ya ni entre ellos mismos se aguantan.

MAL AGÜERO. El Toro, que también compite en las primarias presidenciales del PRD, ha tenido la dudosa suerte de ostentar la casilla número 13 en la papeleta de votación. Mal augurio...

CAMBIOS. Debido a la celebración del Festival de la Mejorana, la Comisión de Elecciones de CD cambió la fecha de las elecciones primarias en el corregimiento de Guararé cabecera. En vez del 30 de septiembre, serán el 7 de octubre. Y para rematar, también hay cambios en centros de votación en Colón, Panamá y Veraguas. Desde hoy, la palabra improvisar es sinónimo de planificar en CD.