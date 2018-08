MENSAJERO. Según se supo, hoy, durante el período de incidencia de la Asamblea Nacional el búfalo sexual hará un anuncio por encargo de su gran jefe, el reo de El Renacer. Esperaremos a ver qué se trae este par, porque presumimos que nada bueno ha de ser.

LORD VOLDEMORT. El fin de semana, los secuaces del reo de El Renacer amenazaron con demandar, y por varios millones de dólares, a todo el que se atrevió a mencionar a su jefe. Lo cierto es que ahora la lista más famosa ya no es la de los pinchados, sino la de los amenazados.

‘HIT PARADE’. Y, hablando de pinchados y amenazados, ¿qué tienen en común estas dos listas?: se trata de políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil. Esta gente sigue creyendo que las amenazas y tácticas intimidatorias darán resultado como cuando estaban en el poder . ‘Reality Check’: en estos tiempos, el que no está amenazado con ser demandado ¡no está en nada!

¿Y LAS PLANILLAS? Ya los diputados de CD y PRD que pretenden reelegirse o aspiran a otros cargos están en campaña para las primarias de sus partidos. Parece que olvidaron lo de las planillas 080 y 172. Un pequeño recorderis: Publiquen sus planillas. A los electores, esto no se les olvida. Y esto es también con los panameñistas, aunque no estén aún en campaña.

APUESTAS. Con todo el revuelo que ha causado lo del supuesto soborno a uno de los magistrados en la Corte, ya corren las encuestas en las redes. ¿Se caerá el caso del reo de El Renacer?; ¿perderá la Corte la competencia para conocer del caso?; ¿acabará el proceso con un juicio ante el pleno de la Corte? Hay quienes apuestan a que el reo no tendría los seis votos que exige la ley para ser absuelto. No que, ¿el que no la debe no la teme?

VERGÜENZA. Los que creen que hemos avanzado desde los días de la invasión, cuando no saquearon ninguna librería, se equivocan. Una muestra sería que los ingresos de la Feria del Libro no alcanzan ni para el alquiler de Atlapa. Orit Btesh, de la Cámara del Libro, lamentó que el patrocinio del Gobierno es “menos de lo que costó uno de los tiquetes a Rusia”. O sea, menos aún que el roaming del subdirector del INAC. Queda claro que si hay algo que el Ejecutivo protege en este país no es la cultura.

HELIO. El aspirante a la alcaldía capitalina por el PRD José Luis Fábrega ha decidido abandonar el apelativo “tanquecito de gas”, optando por solo el de “tanque”. Esto puede plantear dudas interesantes. ¿Acaso implica que dejó de ser de gas y, en este caso, ahora puede ser de cualquier otra cosa: de guerra, de basura, de oxígeno...?