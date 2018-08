‘HAPPY HOUR’. ¿No que Ferruncho tenía prohibido tomar fuera de su residencia? Este fin de semana lo vieron en un cumpleaños –de un niño, por cierto– tomándose sus buenos tragos, y no eran precisamente de kool aid... Luego andan por ahí quejándose de que les violan sus derechos, de persecución política, etc. Pero es que este sujeto ni a las malas aprende. Deberían confinarlo a su casa y que no salga más de ahí.

NUEVO LENGUAJE. Un boletín de prensa de la diputada Zulay Rodríguez reveló ayer que en la Asamblea no solo se usa la palabra para comunicarse; también, los ojos. El documento decía que cuando le tocaba cuestionar al titular del MIDA, Luis Enrique Carles –citado por el pleno– la diputada “Ana Matilde Gómez [...] inició una serie de miradas y sonrisas pícaras con la presidenta” del Legislativo, Billetito Ábrego, que “descarrilaron la sesión”. ¿Dónde impartirán el curso para interpretar miradas y sonrisas pícaras? ¿En Fundader?

‘SOCIO’. ¡Aquí no ha pasado nada! Constructora Meco está involucrada en el escándalo de Blue Apple, pero eso no fue problema para ser contratada por el Gobierno para construir la ampliación del tramo puente de las Américas-Arraiján, a un costo de más de $335 millones. Uno no puede menos que pensar en lo peor. ¿Cuándo entenderán los políticos que no solo hay que ser honestos, sino también parecerlo? Solo hay que recordar estas sabias palabras: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

REBUSCA. En la más estricta soledad, Carlos Carrillo empezó a revisar las siete carpetillas con las transcripciones de las interceptaciones no autorizadas que habría hecho el Consejo de Seguridad Nacional. Las anotaciones las tuvo que hacer con papel y pluma facilitados por la Secretaría Judicial, porque el magistrado juez quiso evitar que algún gracioso revisara el material con uno de esos micrófonos escondidos en un bolígrafo –al mejor estilo de Bosco–. Solo hay que preguntarse a quién conviene que se divulgue el contenido de la carpetilla. ¿A quienes ya están reclamando que se les violó su privacidad? No lo parece.

ANTAGONISMO. José Raúl Mulino advirtió que si pierde en las primarias de CD del próximo domingo no apoyará a Rómulo Roux en las elecciones generales de 2019. Seguramente, semejante declaración de intenciones –en lugar de restar– le, sume más apoyo a Roux.

MEDIAS TINTAS. Según la gente de la campaña de Nito Cortizo, hay un tuit falso en el que se dice que el precandidato apoya el matrimonio igualitario. Según ellos, lo que Cortizo respalda es el de entre hombres y mujeres. ¡Qué manera de restar, sumando!