PARLOTEO. El presidente interino de la Corte Suprema, Hernán De León, se ha prodigado en toda clase de eventos y conmemoraciones con motivo del Día del Abogado. En un acto, ofrecido por la Universidad del Istmo, coincidió con Jerónimo Mejía y Oydén Ortega. En otro, celebrado en la Universidad Americana (UAM), fue orador. Tendría que aprovechar esos espacios para referirse al supuesto chantaje del que es objeto. Esas son las explicaciones que quiere escuchar la población. Y eso que el foro en la UAM era sobre “protección de garantías”, “promover la justicia social” y “asegurar la democracia”...

¿ACEFALÍA? Si José Blandón pedirá una licencia para hacer campaña para la Presidencia de la República, y Raisa Banfield anunció que buscará firmas para postularse como alcaldesa, entonces, ¿quién quedará al mando de la Alcaldía de Panamá? ¿Agapito?

CIEN PIES. Ahora que comienza el torneo electoral, definitivamente que la política da para todo y para todos. El diputado Panky Soto, que ya una vez confesó haberle mentido a sus electores para conseguir sus votos, aceptó el reto del periodista Luis Casís y caminó descalzo un “pedacito” de una calle en Vacamonte. Hay que ver que en el país de los ciegos, el tuerto es rey.

‘BACK TO THE FUTURE’. Ayer, el oráculo del PRD vaticinó que si ese partido pierde las elecciones de 2019, desaparecerá. Al parecer la insinuación de este precandidato presidencial es que solo él podría salvarlo. Con tanto ego, más vale que salga del consulado de Estados Unidos mostrando su nueva visa de turismo, que según él, irá a pedir en estos días. Si no obtuvo los votos para la reelección en 1998 ni ganó la presidencia del partido en 2016 ni ha podido visitar Disney en casi 20 años, ¿qué le hace pensar que es el salvador del PRD?

CUENTO. Ayer, Ernesto Pérez Balladares reconoció que no tiene título de doctor, tal como aparece en cientos de publicaciones. ¡Qué raro que el rey de las quejas no haya pedido a ningún medio que corrigiera el error! Y resulta más raro que atribuya a terceros que dos maestrías equivalen a un doctorado. ¿Acaso no lo dijo él años atrás? Ese “error” de ser llamado doctor aparece regado en todo su sitio web (toroperezbadallares.com). Está muy difícil creer que no se haya dado cuenta de esa “equivocación” o ¿es que no mira lo que se publica ahí?

INSULTO. Ayer se conmemoraron los 201 años del natalicio de Justo Arosemena, acto liderado por los diputados Leandro Ávila y Carlos Motta, vicepresidentes de la Asamblea. Solo faltó Billetito Ábrego para que Arosemena se levantara de su tumba, asqueado de los nuevos padres de la patria.