‘IRREVOCABLE’. Aquí todos pensaban que Guillermo Ferrufino había renunciado a CD –como él mismo se encargó de comunicar al país, el 26 de julio pasado-, pero ayer, el exministro –que apoya a José Raúl Mulino– votó en las primarias presidenciales de dicho colectivo. Parece que su renuncia fue del tipo que presentó una vez Mulino a Martinelli: con todo y que era irrevocable, no renunció. Es que a esta gente ya no se les puede creer nada.

PEP. En la lista de postulaciones “en firme” de Cambio Democrático –divulgada por el Tribunal Electoral– resalta el exministro Federico José Pepe Suárez como precandidato a diputado en el circuito 8-5, hasta ahora bastión de Rubén Frías, Aris De Icaza (que ya anunció que no buscará la reelección) y Roberto Ayala. La militancia política partidista era una faceta completamente desconocida de Suárez. Cuesta imaginárselo pidiendo votos y caminando por las mal asfaltadas calles del circuito, pero por ahora –gane o pierda– tendrá fuero electoral. Todo sea por crear otra traba más para el Ministerio Público.

PASADO. A Marta de Martinelli le preguntaron ayer si consideraría volver a aspirar a un cargo de elección popular –la última vez que lo hizo, en 2014, la Corte declaró inconstitucional su candidatura–. “Mi tiempo en política ya pasó”, replicó la escarmentada ex primera dama. Bueno, ella ya es la apoderada de Ricardo Martinelli. Con eso tiene bastante quehacer.

¿RESPALDO? La “fiesta” de las primarias de CD no pasó ayer de ser una fiestecita. Si bien el partido tenía habilitados a más de 350 mil adherentes para votar, la participación fue enclenque. Y aunque tradicionalmente no va mucha gente a las primarias, esta anémica participación debe ser algo así como un récord. ¿Acaso a la membresía no le gustó ninguno de los dos candidatos? ¿Preferían al reo? Sea lo que sea, el resultado concreto de ayer es que ni siquiera su propia gente los respalda.

$$$$$$$. No fue una gran contienda la de las primarias de CD, pero sí bastante intensa. Las campañas negativas y los insultos fueron de tonos elevados en las redes sociales. Y el discurso de la traición jugó su papel: CD terminará divido, no por los candidatos, sino por el tema de la fidelidad a Martinelli. Mulino parece haber olvidado cómo fue que Martinelli obtuvo sus lealtades. Como dice el filósofo Chello, en CD, “el que no da, no va”.

MENSAJE. El hermano de José Raúl Mulino fue visto ayer acompañando a Rómulo Roux a votar en las primarias. ¿Habrá forma más franca de transmitir ‘no estoy con mi hermano’? Parece que cuando CD habla del nuevo cambio, eso incluye cambios en la familia.