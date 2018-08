¿OFICIALISTA? Camacho dijo el domingo –cuando se celebraban las primarias de CD– que esas elecciones tenían repercusión para todo el país, pues CD estaba eligiendo al próximo presidente del país. Si eso es verdad, Camacho le habría estado dando plomo al candidato presidencial del ¿principal? partido de oposición. ¿Eso en qué convertiría a Camacho? ¡Qué ironía!

VARELISTA. Si algo hay que reconocerle a Mulino en su derrota fue que habló sin hipocresía sobre el candidato presidencial de CD. Dijo que Roux no es un buen candidato, con lo cual CD perderá las elecciones de 2019, y que estaba convencido de que su adversario es varelista. Sobre esto último, Mulino quizás también tenga razón, pues si algo anduvo lento el domingo –a la misma velocidad que Varela– fue la asistencia a las primarias de su partido. Roux ya hasta en eso lo imita.

ADHERENTES. 1 + 1 no necesariamente es 2. Cuando llegue el momento de negociar entre el PRD y CD, Roux no podrá decir que tiene un caudal de más de 300 mil votos... Pudiera decir que CD tiene un aporte de unos 100 mil votos, si es que los de Mulino deciden apoyarlo. Su candidatura provocó un gran bostezo en los otros 200 mil adherentes de su partido, que no fueron a votar. Con razón han reservado la mitad de los puestos de elección para sus alianzas electorales.

CONFUSIÓN. ¿Cuántos expresidentes Martinelli hay? Uno de ellos dice un día que está limpio, y al otro, le regala $30 mil a Mulino para su campaña. Camacho dice que donar $30 mil no es nada para alguien que tuvo millones. Buen intento, Camacho. Pregunta: si Martinelli no tiene cargo ni decisión en CD, ¿quién le paga al vocero? ¿O eso es tan exiguo para Martinelli que tampoco es plata?

VERSIONES. El año pasado, Marta de Martinelli escribió que Roux “jamás” ganaría una primaria sin el apoyo de su marido. Pero ahora, después de la victoria de Roux, lo felicitó y le deseó éxitos en la conducción de CD y en su campaña para 2019. ¿A cuál de los dos mensajes hay que creer? ¿O es que el tiempo le ha hecho recapacitar? Tal vez los locos no sean más, pero de que los hay, los hay.

ALCALDÍA. En la lista oficial suministrada por el Tribunal Electoral figura Marylín Vallarino como precandidata a la alcaldía de Arraiján por CD. Ahora que se implementa la descentralización, la planilla de una alcaldía debe ser más atractiva que la de la Asamblea. Sobre todo cuando cometes el error de meter a personal de tu empresa particular como funcionario de la Asamblea. Por si aún no lo sabe, que le pregunte al actual edil Pedro Sánchez Moro cómo le fue con los futbolistas del Santa Gema emplanillados en la Alcaldía de Arraiján.