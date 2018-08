DUDAS. Hernán De León debe estar en este momento encomendado al Santísimo. Desde que la procuradora informó al país que el magistrado presidente le contó que es chantajeado con una grabación, De León cerró su cuenta en Twitter y, por arte de magia, el sitio en internet del Órgano Judicial está fuera de servicio. En el escueto comunicado que envió la noche del lunes, De León no niega que fue grabado, y alega que lo dicho por la procuradora es apenas una fracción de lo conversado con ella. Pero, ¿podría el magistrado contar todo lo que habló con Porcell aquel nefasto 30 de julio? Si no fue a contarle sobre la grabación, entonces, ¿de qué habló con ella? Si la visita no tenía nada de pecaminosa, ¿por qué le molestó que el periodista Álvaro Alvarado estuviera en la sede del Ministerio Público cuando él llegó a su cita con Porcell? Cada vez cuesta más creer que esta reunión “informal” haya sido solo para socializar.

MAL CRITERIO. Pareciera que Juan Carlos Varela está empeñado en llenar el pleno con magistrados afines a Ayú Prado. Si no lo creen, juzguen ustedes mismos. En 2015, designó a Cecilio Cedalise y Ángela Russo, cuya primera actuación como magistrados fue proponer la reelección inmediata de Ayú Prado como presidente de la Corte. Luego, en 2016, nombró a la defensora de oficio Asunción Susi Alonso como suplente de Ayú Prado, en reemplazo de Gabriel Fernández (q.e.p.d.). Alonso es parte del grupo de magistrados que –como De León confesó a Porcell– está empeñado en “tumbar” el proceso seguido a Martinelli en la Corte. Para evitar más designaciones fatídicas, Varela debería escuchar mejores consejos o no atender más nunca a Ayú Prado.

VIOLINISTA. Héctor Aparicio –el diputado que contrató a mozos de corral del hipódromo como consultores– presentó un proyecto para que, por ley, se organice un concurso de violín que ya se celebra –desde hace más de ocho años– en Veraguas. A falta de capacidad para resolver los problemas nacionales, a estos tipos lo único que se les ocurre son estas genialidades. Lo próximo será proponer la celebración obligatoria de las patronales de Santiago Apóstol.

EL MUÑECO. El vocero del huésped de El Renacer dice que las declaraciones de la procuradora son un acto de ventriloquia de Varela. Siendo así, Camacho debería entonces dirigirse a Porcell como colega.

¿Y EL DUEÑO DEL CIRCO? El partido Alianza ya tiene en firme tres precandidatos presidenciales: Mimito Arias, Neftalí Jaén y Lara Arcia. El fundador del partido, el diputado José Muñoz, no figura en la lista. Buena jugada, sabiendo que las probabilidades de ganar las elecciones de 2019 son remotas. Falta ver que Muñoz se lance ahora para candidato a diputado por Alianza o por la libre postulación.