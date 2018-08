PREMIO. Cambio Democrático acaba de salir de una primaria y ahora entrará en otra: la que se celebrará el 30 de septiembre para escoger a sus candidatos a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. Ayer se inició formalmente el periodo de campaña. Los que no tienen que salir a buscar votos son los 10 diputados que actualmente son parte de la junta directiva del partido. Se trata de Yanibel Ábrego, Tito Afú, Edwin Zúñiga, Dana Castañeda, Rony Araúz, Mario Miller, Manuel Cohen, Dalia Bernal, Mariela Vega y Fernando Carrillo. A todos se les guardó su espacio y podrán buscar la reelección sin someterse al rigor de una primaria. No se sorprendan entonces si la abstención en esta elección es superior a la de la primaria.

ESCONDIDO. Hernán De León sigue como los fantasmas: sin dejarse ver. Ayer, no acudió a la inauguración del pabellón del Órgano Judicial en la Feria del Libro. En su lugar, le tocó a Carlos Arosemena, director del Centro de Documentación Judicial, dar las palabras de bienvenida. Tarde o temprano, De León tendrá que dar la cara. Y -ojalá- también, la verdad.

YA LO PASADO, PASADO. El que parece no tener dudas del poder de las grabaciones es Giacomo Tamburrelli. Ayer se divulgó nuevamente -luego de más de tres años de no hablarse de ello- un video en el que Martinelli y su amigo Salo Shamah fueron a visitar a la esposa de Tamburrelli, en uno de sus locales comerciales. Pero ayer, después de varias llamadas de este diario, no quiso hablar de esa visita del expresidente. Sea cual sea el contenido de esas grabaciones, fue suficiente para que el exfuncionario decidiera dejar atrás ese preocupante episodio de su vida.

‘COSA NOSTRA’. Ayer, Arturo Vallarino andaba de consejero: le dijo a José Ugaz -presidente de Transparencia Internacional- que se ocupe de buscar soluciones a los problemas de la “podrida administración de justicia en Perú”. Bien podría hacer lo mismo acá en Panamá, señor Vallarino, donde la justicia no se diferencia mucho de la de allá. O bien puede aconsejar a sus familiares en el Gobierno - “caiga quien caiga”-que sean más respetuosos con el patrimonio estatal. Que nuestros impuestos no son para el usufructo personal ¡Este es patriotero... y trasnochado!

PAZ A LOS DIPUTADOS. La Corte Suprema de Justicia, que debe llamar a juicio al legislador que atropelló a una adolescente en Colón, parece haberse olvidado del caso. Si esto es así con un proceso que involucra una vida humana, ¿qué esperar de aquellos denunciados por el contralor? ¿Dormirán también el sueño eterno? A riesgo de perturbar la paz de Aris, Rosas , Vallarino y compañía, esperamos que no. El atropello es distinto, pero es atropello al fin.