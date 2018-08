COMPAÑEROS. “La tercera… y el vencido”. Juan Carlos Navarro reescribió el viejo adagio y ayer anunció su apoyo al Toro. El evento reunió a conspicuas figuras del PRD: Lito Thayer, Alfredo Oranges, Lucho Barletta, Boris Moreno, Pachi Cárdenas, Alberto Alemán Boyd, Mariela Sagel y Rafael Torres. También el diputado Iván Picota y el boxeador Chemito Moreno, cuya esposa es precandidata a diputada. Se supone que otros rivales –como Gerardo Solís, Mitchell Doens y Camilo Alleyne- también declinarían a favor del Toro. Bueno, Solís ha comparado al Toro con Jesucristo y hace dos días lo calificó como “el mejor presidente de la historia de Panamá”... Ajá, leyeron bien...

‘LEVES DIFERENCIAS’. No todo ha sido color de rosa entre esos dos. En diciembre de 2014, tras la derrota del PRD en los comicios de ese año, el Toro no estaba muy contento con su copartidario: “Navarro ya hizo suficiente daño al partido; él es el mayor responsable de lo que está pasando... y yo lo voy a enfrentar si es necesario”… “Navarro no hizo oposición...”. La gente percibía que había acuerdos bajo la mesa que quedaron evidenciados tras la célebre reunión de Navarro con el círculo cero del expresidente Martinelli, concluyó el Toro. ¡Los sapos que hay que tragarse por la patria!

UNO MENOS. Pareciera que el mayor mérito del evento organizado el pasado lunes por Radio Panamá fue la declinación de Navarro, porque al debate le faltó precisamente eso: debate. Nito Cortizo justificó su ausencia argumentando que él participará únicamente en los actos organizados por el comité de elecciones del PRD y en los que inviten a todos los precandidatos presidenciales –hasta ayer, eran 18–. Quedan 22 días más de campaña, así que aún hay chance para que se bajen –o ayuden a bajarse– a más precandidatos y así pueda haber un debate de verdad.

VIVEZA. Katleen Levy publicó su planilla 080 en redes sociales. Son $27 mil mensuales para 32 personas que no sabemos qué hacen, pues deliberadamente no puso el cargo que desempeña cada uno. Diputada Levy, este dato es vital, pues hay escuelas con menos maestros que personal en su planilla o centros de salud con más necesidades que dinero para pagar a sus empleados.

POLLOS SOSPECHOSOS. Sigue el clientelismo rampante. Once mil pollos congelados se compraron en Las Mañanitas para repartir. Dice la representante Margarita Vásquez que eso no es nada nuevo, que lo hacen desde hace más de ocho años. Listo… justificada la compra, cree ella. Ojalá que esos pollos no sean para canjear por firmas de un partido político cuya cuna es, precisamente, ese sector, y donde su gente ha sido acostumbrada a decir frases como esta: ¿Y qué hay pa mí?”.