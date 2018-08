VIEJO TRUCO. El Toro le ofreció la vicepresidencia al Bin bin. Sin ánimos de aguar la fiesta, para que el ex candidato presidencial acepte ser vicepresidente, primero hay que ganar las primarias del PRD. Y de ganar, tampoco serían buenas noticias para el Bin bin, pues si hay alianzas, seguramente tendrá que bajarse por segunda vez. Como va, el Toro ni siquiera le dará la chambita de recoger la basura, porque, como una vez le dijo al exembajador William Eaton, él no cree que el exalcalde sirva ni para recoger la basura.

¿LA OBRA SE LLAMA? En medio del rejuego político por dominar las comisiones de la Asamblea, el búfalo sexual quedó de mandamás en la de Credenciales. A él y a sus colegas les corresponde definir si se juzga o no a Harry Díaz, fiscal del caso de los pinchazos, contra el reo de El Renacer. ¿Qué puede uno esperar de l búfalo si el procesado es su compañero de nómina para la alcaldía capitalina, es su copartidario y, además, es su pana? Hay obras de teatro perversas, pero la de Chello y Lord Voldemort es tan mala que uno ya conoce el final antes de su estreno.

¿VIVOS? Aún hay decenas de diputados haciéndose los sordos, mudos, ciegos y tontos cuando alguien les sugiere que publiquen las planillas 080 y 172, la mayoría de ellos con pretensiones reeleccionistas. Y es obvio por qué no la publican, pues los que lo han hecho no han quedado bien, por el contrario, han sido apaleados. Pero tranquilos, publíquenla o no, seguiremos pensando que en La Joya podríamos encontrar gente más honesta que en la Asamblea.

‘BON VOYAGE’. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los viajes de placer de los diputados? Pues, es porque somos unos perfectos congos. Esta gente compra los pasajes más caros y cobra viáticos tan altos como exóticos son sus destinos. Pero las excusas para hacer turismo son de llorar: seminarios para “mejores gobiernos”; “planificación urbana”; “exposición mundial de leche”; “un foro de mujeres líderes políticas” o participar en reuniones de tolerancia y paz. Estos tipos leen con mayor atención los panfletos de viajes que las leyes que aprueban.

COSA DE EQUINOS. La audiencia de acusación a Ricardo Martinelli, que debía reanudarse hoy, fue pospuesta para el 29 de agosto, a solicitud de Carlos Carrillo, abogado del expresidente. Parece que los 17 días de receso no fueron suficientes para revisar las siete carpetillas con información íntima de los espiados por el Consejo de Seguridad Nacional, a pesar de que Sidney Sittón –otro abogado del exgobernante- dijo que Carrillo podía realizar la tarea en dos días. Como dice el refrán: “El andar a caballo, a algunos hace caballeros y a otros, caballerangos”.