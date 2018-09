CONSECUENTE. El mayor de todos los querellantes contra periodistas -que actualmente reside en una celda en El Renacer- se la ha pasado tuiteando sobre su candidatura a diputado para 2009, y ni una sola palabra de solidaridad para la periodista de su canal. Su silencio sobre ese tema es bastante consecuente con su actitud con los periodistas. Eso hay que reconocérselo, porque es evidente que la suerte de la querellada le importa un verdadero comino.

ASTADO. El único presidente que ha sometido a un país a un referendo para reelegirse en el cargo de manera inmediata, ahora –a menos de dos semanas de las primarias del PRD- anuncia que está en contra de la reelección de los diputados. Como sus actos del pasado no son muy congruentes con ese discurso, no queda otra que pensar que las encuestas de su partido reflejan que a ese toro no le da para correr otro San Fermín.

‘RING SIDE’. Y hablando del expresidente, se conoció que ha retado a un debate público al precandidato por la libre postulación Ricardo Lombana. El encuentro tendrá lugar el próximo lunes en el programa de radio Infoanálisis, de OMEGA STEREO. Hay que ver la poca tolerancia que tienen algunos; solo bastó que Lombana calificara de politiquería lo dicho por el precandidato presidencial por el PRD durante la conferencia de prensa del lunes pasado. ¡Corren las apuestas!

LA REBUSCA. Otra que está que lanza llamaradas es Zulay Rodríguez. Dijo en la conferencia en la que presentó su plan de trabajo de cara a las primarias del PRD, que la planilla 080 es una “pantalla” porque los diputados tienen otros medios para sacar fondos. ¿Esto es fuego amigo o cargo de conciencia? Y, a propósito, diputada, esperamos con ansias su planilla.

UNIDAD. El Frente Amplio por la Democracia arranca su campaña política con cinco precandidatos presidenciales. Es decir, unos 8 mil adherentes por cada precandidato. ¿Será que esta vez bajarán al compañero Saúl de su trono? Verdaderamente, sin luchas no hay victoria... ni historia.

EL CUCO. Se nota que hay desesperación en el Palacio Justo Arosemena. Los diputados arremeten contra quien ose criticarlos o invocar la no reelección; ah, y ni hablar de las planillas. Demandas, citaciones, encerronas y hasta insultos hay que aguantar ahora de esta gente. Los perros ladran, Sancho...

BERRINCHE. El país se enteró ayer de que el ministro Emilio Sempris tiene dos reconocimientos de la NASA. ¡Qué bien! Pero todavía no hay bosques en el espacio. ¡Plop!