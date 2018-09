DISPARANDO SALVAS. El candidato presidencial de Cambio Democrático envió un comunicado reclamando que el actual gobierno no ha terminado la Ciudad de la Salud y esto afecta a los asegurados. Aunque se podría estar de acuerdo con esta aseveración, parece que a este partido se le ha acabado la originalidad, porque no nos ha dicho nada que ya no sepamos. Échele mente, señor candidato, o contrate nuevos asesores.

EL PADRINO. Esta es la semana decisiva para los precandidatos presidenciales del PRD. Algunos, más que otros, se han caracterizado por hablar mucho y no decir nada. Lo que es estar muy seguro de ser el favorito del mandamás del partido. Lo único cierto es que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Cuidado, pues, y a más de uno se le convierte la sonrisa en tremendo morisquetón.

DISCURSO REPETIDO. Y, hablando de favoritos, dice Nito Cortizo que va a reactivar la economía construyendo carreteras. “A diferencia de lo que hemos vivido (...) las licitaciones para estos proyectos se realizarán de forma transparente, sin coimas y sin tratar de favorecer a nadie”. O sea, ¡más de lo mismo!

¿CAMPAÑAS? A la que parece que no le cayó nada bien que se conociera sobre la consultoría contratada por la Asamblea Nacional para “maquillar” su imagen fue a la diputada presidenta. Según se supo, los gritos e improperios se escucharon hasta por los pasillos. Ahora la duda es: ¿por qué tanta molestia, diputada, o será que la consultoría es para otra cosa? ¡Averigüemos!

PATRULLA ELECTORAL. Este fin de semana fue muy movido para los funcionarios del Tribunal Electoral, que se la pasaron eliminando propaganda política que, según ellos, violaba la ley electoral. Si así comienzan algunos precandidatos a presidente, alcaldes y diputados sus campañas, no queremos saber cómo será si llegan a ocupar estos cargos. Ah, y el desconocimiento de la ley... no es excusa válida.

SE SUPO. Como todo siempre termina por saberse, hay jueces fallando de forma interina casos de alto perfil que tienen un pedigrí más oscuro que el propio Lord Voldemort. Y no hablamos del enemigo siniestro de Harry Potter.

SOSPECHOSO. En el último caso, en el que se salvó un exministro, la jueza mantiene una investigación por la supuesta extracción de evidencias y está esperando llamamiento a juicio. Con semejante acusación, entre varios otros pecadillos durante su paso por el Ministerio Público, cabe preguntarse ¿cómo llegó a ser jueza? y, más aún, ¿cómo fue que llegó a tener que fallar en un caso de tan alto perfil? #freefrank.