‘THE BIRDS’. Después de unos días de inactividad, Ricardo Martinelli regresó a la sala de audiencias fresquecito, mientras que Harry Díaz apareció hasta con un ojo parchado. El semblante era digno de una película de Hitchcock. Menos mal que el de los quebrantos de salud es el otro y no él.

PAREJA. Por cierto, que los abogados querellantes y acusadores resaltan que la salud de Martinelli no debe estar tan comprometida cuando aspira a dos cargos de elección popular: diputado y alcalde de la ciudad de Panamá. Como suplente en el circuito 8-8, escogió a Mayín Correa. En un mensaje a sus copartidarios, Correa pide votar por #ElLocoDelVerdaderoCambio. Con esos cambios –de salud, de humor, de abogado, de opinión...–, todo empieza a tener sentido.

BLABLABLÁ. Y hablando del expresidente, podría decirse que de su discurso de ayer ni las referencias históricas son precisas. La frase “ una mentira repetida mil veces se convierte en verdad” es atribuible a Joseph Goebbels, no a Henrich Himmler, como dijo tan convencidamente. Pero siga tratando, a ver si se le hace el milagrito.

FLORIDO. Según las últimas cifras oficiales, Dimitri Flores es el precandidato presidencial por la libre postulación que más firmas tiene: 62 mil 802, casi la misma cantidad que suman Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Miguel Antonio Bernal juntos. Flores también es uno de los que más apoyo ha recibido de adherentes del Partido Panameñista. Si su vice es Surse Pierpoint, primer gerente de la Zona Libre de Colón en este gobierno, ya se podrán imaginar de qué sombrero salió este conejo.

DEBATE. Ernesto Pérez Balladares y Ricardo Lombana se sentaron ayer en la cabina de Omega Stereo a confrontar sus opiniones. Lombana cuestionó que ahora el expresidente rechaza la reelección de los diputados, cuando –a cinco días de la primaria del PRD– ya sabe que no cuenta con un solo miembro de la bancada y no tiene nada que perder. Pérez Balladares replicó que desde 2014 se ha declarado en contra de la reelección. Al menos esta vez no hubo las ambigüedades de otros debates ya celebrados. Ojalá la experiencia se repita, aunque después del domingo podría ser sin el Toro.

¿PROPAGANDA POLÍTICA? Quien no ha salido a decir nada sobre la pantaloneta del Nica Concepción en su última pelea de este fin de semana es Kathleen Levy. Para alguien tan elocuente en redes, habríamos esperado que nos contara si fue que patrocinó al boxeador o qué. En todo caso, mal augurio, porque el Nica perdió... de veras que algunos no pegan una sola.