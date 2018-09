‘CHIFIADOS’. Según se supo, la fiscalía lleva buen tiempo citando a los exministros de Obras Públicas Pepe Suárez y Jaime Ford para que respondan algunas preguntas relacionadas con el caso Blue Apple, pero los exfuncionarios no han atendido la solicitud. Después, cuando les giran órdenes de conducción, se quejan de que los conducen sin que hayan sido citados ni una sola vez. El eterno juego de qué viene primero, el huevo o la gallina.

‘PAYBACK’. Se abre el telón y Nito Cortizo habla de “incompetentes y corruptos” en su discurso de las primarias del PRD; se cierra el telón. Se abre el telón y sale el precandidato presidencial panameñista José Blandón diciendo que Cortizo se refería a los panameñistas, y que aunque era necesario un pronunciamiento, el de su partido fue desafortunado; se cierra el telón. Se abre el telón y aparece nuevamente Blandón diciendo que el discurso de Cortizo era una copia de las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se llama la obra?

SABIOS. Cortizo ha dicho que tiene a su disposición una enorme cantidad de profesionales talentosos del PRD. Si esto es así, habría que ver quién lo asesoró para escribir el discurso “inspirado” en el presidente mexicano.

FONDOS PÚBLICOS. El MOP hizo entrega hace unos días de la orden de proceder por $4.5 millones para construir la carretera Pájaro-La Valdeza-La Valencia, que une a los distritos de Pesé y Parita en Herrera, la cual debe estar lista en septiembre de 2019. Definitivamente que estar en el gobierno y ser hermano del presidente ayuda, y mucho, para la reelección.

LA GRAN FLAUTA. El diputado Elías Castillo presentó un anteproyecto de ley que obligará a los comercios con farmacias a ponerlas al frente, a fin de que sean más accesibles a las personas con algún grado de discapacidad o de la tercera edad. Si el diputado lo hubiese pensado un poco, se habría dado cuenta de que tener filas en el frente de un comercio dificulta tanto la entrada como la salida cuando solo hay una puerta para ingresar y salir. Pero más allá de la forma, por lo que debería estar preocupado es por controlar los precios de las medicinas. ¿De qué vale tener la farmacia enfrente, si no hay plata para comprar las medicinas? ¡Absurdo!

COMPROMISO. En la Asamblea Nacional se aprobó en primer debate el proyecto de ley que prohíbe las armas nucleares. O sea, que ya no podremos fabricar una bomba nuclear… ¡El gran chiste! No podemos solucionar el problema de orinar en calles y carreteras, y nosotros firmando tratados de armas nucleares… Menos mal que no prohíben las bombas noticiosas.