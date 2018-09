PICA GALLO. Olimpo Sáenz ha sido dirigente estudiantil y político, detractor de los militares y del tratado Torrijos-Carter, legislador de la República, embajador en Brasil y Nicaragua y, ahora, precandidato a diputado en el circuito 8-8, por la libre postulación. Otro giro más en su carrera política o un nuevo plan de jubilación.

PREMIO. Finalmente, el INAC entregó a la familia Ingram el cheque -debidamente refrendado por Contraloría- de los premios del Concurso Internacional de Piano Nelly y Jaime Ingram. A los ganadores podrían haberles dado un celular con roaming como el que usa el subdirector del INAC. Y ese no se ha ganado un concurso.

PILLOS. Por lo visto, los diputados no están dispuestos a tomar el agua del grifo, como lo hace la mayoría de la gente, ya que según Panamá Compra han gastado $3,200 en agua, y con gas. Pero esto no es lo peor, sino que este acto fue dividido en dos para que el monto de cada una de las compras fuera inferior a los $3 mil. Ya lo que pasa en la Asamblea no asombra a nadie.

DERROCHE. ¿Qué es lo que desde el inicio ha estado dañado en el edificio nuevo de la Asamblea?... Se nos podrían ocurrir un sinnúmero de respuestas, pero nos referimos a los acondicionadores de aire. Para solucionar el problema, los diputados han tenido la brillante idea de enfriar sus oficinas y salas de reuniones, con unidades portátiles. Y que siga el fiesto con el dinero de los panameños.

‘FLY BALL’. La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, -quien fue citada ayer al pleno legislativo- aprovechó la oportunidad para presentar el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que permite elevar el monto de endeudamiento del gobierno. Los diputados, que juran que se las saben todas, ni se dieron cuenta del alcance de la iniciativa que llevó la ministra y no hicieron ninguna pregunta sobre ese tema. Se concentraron en la discusión sobre los aumentos a los jubilados, fibras ópticas y demás hierbas aromáticas que no alcanzan a comprender. Cosas veredes, Sancho...

DUPLA. Este fin de semana son las primarias de Cambio Democrático, en las que corren para diputados del circuito 8-8 la fórmula Martinelli-Correa. ¿Alguien conoce a sus contrincantes? Lo cierto es que escuchar al expresidente o a la tía en el pleno de la Asamblea será como ver un blooper político.

SEMEJANZAS. ¿En qué se parecen Rómulo Roux y José Isabel Blandón? Ambos han tratado de mostrar distancia de los líderes de sus respectivos partidos. ¿Por qué será?