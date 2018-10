MALA EXCUSA. La ex primera dama Marta Linares de Martinelli ha repetido en varias oportunidades que el proceso seguido a su esposo es por “un delito menor”. No queda muy claro si con eso lo está ayudando o hundiendo, porque a cualquiera medianamente entendido eso le sonaría como una admisión de lo que hizo su amado tormento.

AUSENCIA. A propósito de la ex primera dama, aparentemente ha decidido no acudir más a las audiencias ante el magistrado juez Jerónimo Mejía, porque hace rato no se le ve por allá. Tal vez ya se dispuso a ejercer el poder que le dejó Martinelli en enero de 2015, cuando salió para emprender aquella gira mundial -que solo tuvo escala en Miami...- y encontró algo mejor que hacer.

¿LIBERTAD? Los diputados emitieron una resolución condenando el anuncio del concierto privado de la banda sueca Marduk, en la que se alteró el escudo nacional. De hecho, un diputado sugirió que el concierto se suspenda porque es una “banda satánica”. Si a eso vamos, a la Asamblea habría que cerrarla también por satánica, porque allí se violan, al menos, la mitad de los 10 mandamientos: No cometerás actos impuros; no robarás; no darás falsos testimonios; no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. ¡Qué les parece: los diputados dándonos clases de moralidad!

‘ BLABLABLÁ’. El reo de El Renacer tendrá 30 días para meditar en eso de hacerse el loco, después de que le quitaron ciertos privilegios tras acciones que riñen con el comportamiento de alguien que ha ocupado tan alto cargo. Lo malo es que sus abogados ahora pegarán gritos al cielo –agobiándonos aún más– porque ellos, por la plata que les pagan, dirán que esta sanción es casi llevar a la horca a su cliente. Ahora, que las lágrimas sean nuevas. Ya estamos cansados de las de siempre.

¿LÍDER? Por cierto, Martinelli ha dejado de ser el gran líder que pregonan por ahí. En cambio, Chello Gálvez se consolidó este fin de semana como el más votado entre los precandidatos a diputado de CD, superando al expresidente. Pudieron más los jamones que los cinco mejores años de gobierno de la bolita del mundo, amén.

¿VICTORIA? Camacho tendrá su oportunidad en las elecciones de 2019 de ganar una curul, pero tendrá que mejorar su eslogan de campaña, porque sus malvados detractores le cambiarán eso de “el amigo fiel” por “el canino fiel”.

‘RIP’. En La Chorrera, mientras tanto, la batalla dejó varios barcos hundidos. La diputada Vallarino, que aspiraba a la Alcaldía, y el exministro Pepe Suárez, que quería ser diputado. Al menos al último le quedó el fuero electoral. Lo malo es que no dura cinco años.