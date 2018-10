¿PEREZA? Aludiendo al castigo impuesto el pasado lunes a su querido esposo, la ex primera dama dijo que si no quieren “tanto roce” con él, deberían mandarlo a su casa. Es extraño que lo diga ella, cuya ausencia es notoria desde hace mucho en el juicio de su santo esposo, el expresidente. Si tanto desea verlo, lo mínimo que debería hacer es acudir a darle apoyo moral en el juicio, ¿no? Pero, entendemos -no se preocupe- es más cómodo defenderlo en Twitter.

ESTRENO. El partido Alianza no llega a kínder, pero ya está en primarias. El próximo domingo, sus miembros votarán para decidir quién será su candidato presidencial en mayo de 2019, entre Mimito Arias, Neftalí Jaén y Lara Arcia. Más adelante, la junta directiva del partido –una especie de cuartel de invierno o alter ego de Cambio Democrático- escogerá al resto de su oferta electoral (diputados, representantes, alcaldes). Ahora que está de moda hacerle diligencia debida a todo, el Tribunal Electoral debería pedirle a Alianza que declare quién es su beneficiario final y que jure que su domicilio no está por Gamboa.

PERSONAJE. Y, a propósito, en caso de que Mimito gane las primarias, ¿qué le hará pensar a él que podrá llegar a la Presidencia de la República sin la plata de Odebrecht ni el apoyo de todo un gobierno? Hay gente que no aprende ni de sí misma.

PERSONAJE. Marcos Manjarrez, asesino del sacerdote Jorge Altafulla, es abogado sustituto en el proceso instruido por el homicidio ocurrido en el hotel El Panamá, expediente en el que aparece mencionado el padre David Cosca. Fino sentido de la oportunidad... Es como si hubiesen buscado al “robarolex” de 1997 para defender al actual.

EL COLMO. El precandidato a la Presidencia de la República por el Panameñista Mario Etchelecu, en su gira a Veraguas ayer, echó mano de la memoria del padre Héctor Gallego para hacer campaña. “Quise caminar por donde él caminó, su cooperativa, la gente campesina amable, las montañas”. Señor Etchelecu, sus palabras no son más que un discurso barato de pésimo gusto. Si desea llegar a la Presidencia, haga méritos para ello diciéndole al país qué piensa hacer con todos los problemas no resueltos por su gobierno.

SE BUSCA TRADUCTOR. La banda metálica Marduk ya no se podrá presentar en Panamá por inclumplir requisitos de trabajo. Así que los puritanos y demás comesantos podrán dormir tranquilos, pues no tendrán que escuchar las ofensivas y satánicas letras de sus canciones. Por cierto, esta gente debe tener el oído más fino del mundo, porque entre más uno escucha sus letras, menos las entiende. Seguramente deben estar escritas en algún idioma infernal.