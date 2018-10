COSTOS. El Gobierno debe dejarnos saber a los ciudadanos cuánto nos costará la Jornada Mundial de la Juventud. Ayer el Ministerio de Gobierno informó de nuevos equipos para los bomberos para este evento; también nos costará por los trabajos extras para terminar la línea 2 del Metro y muchas cosas más cuya lista sería muy larga para ponerla aquí. Y lo más importante, decirnos de dónde provendrán los fondos. Estamos seguros de que la Iglesia no se opondrá a que ello se revele, ¿verdad?

PRIORIDADES. A propósito, el Ministerio de Economía acuñará 40 millones de monedas con la denominación de $1, alusivas a la Jornada Mundial de la Juventud. En este país ya ni el presupuesto del Estado funciona, salvo las cosas que se relacionan con la JMJ. Habrá que decirle al presidente que la Jornada necesita agua potable y que los peregrinos quieren posada en Colón, pero no saben cómo entrar a la cuidad porque las calles están en pedazos, y así sucesivamente con las principales necesidades de la población.

EL HÉROE. Al vocero del reo de El Renacer le sorprendió que le hayan negado la apelación que presentó su jefe tras la sanción disciplinaria impuesta por el Sistema Penitenciario, luego de que el reo amenazó a un custodio que le dijo que nada de encerramientos con las abogadas en la casa donde pernocta. Dice Camacho que la negación es en represalia porque su jefe fue aplaudido en el Santo Tomás en una cita médica. Ay, Camacho: se puede ser más tonto, pero no más servil.

AUSENCIAS. El vocero dice que el reo ya no podrá ver a su familia por un mes. Para empezar, sus dos hijos hace bastante tiempo que no los vemos por acá. Su hija y su esposa brillan por su ausencia en las audiencias. Así que, de hecho, la familia no lo ve a él por causas ajenas al Sistema Penitenciario.

MIEDO. Ayer también en Twitter, Camacho gritaba: ¡Peligro, peligro! porque dice que ya no le pueden dar la comida a su jefe en la casa, sino que la deben dejar donde los otros reclusos reciben sus alimentos. Pero si eso le preocupa, bien podría probar la comida antes que su jefe, ¿no?

CANDIDATOS. Mañana los panameños nos iremos a dormir con un nuevo candidato presidencial. Esta vez, del partido Alianza. Si las elecciones fueran mañana, seguro que ganaría Nito Cortizo, pero si fueran el lunes, ¿habría alguna diferencia? Con razón ese partido se llama Alianza.