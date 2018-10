AUSENCIA. ¿Cuántos lectores de esta columna conocen a un miembro del partido Alianza? Pues parece que ni ellos mismos saben quiénes son. El pasado jueves, en la proclamación oficial de José Domingo Arias como candidato presidencial de esa agrupación, no se presentó al acto en el Tribunal Electoral ni el presidente y fundador de dicho colectivo, el diputado José Muñoz. Claro, debe haber estado representado por la hija, la hermana, la tía, el perro y el loro, porque lo único que parece indiscutible es que en esa embajada de CD, los dueños son la familia Muñoz.

TRANQUE. A propósito de Mimito Arias, he aquí una de sus frases de campaña: “no vamos a prometer lo que no podemos cumplir”. Una de esas promesas es “no más tranques”. Si es que gana en 2019, ¿cuándo empezaría a ejecutar dicho compromiso? ¿Al primer año de gobierno, al tercero o al quinto? Y, ¿cuál será la fórmula? ¿Carreteras aéreas? ¿Expropiar los carros? ¿Hacer de uso obligatorio las bicicletas? Una explicación coherente no estaría de más.

MECANISMO. A menos de nueve meses del cambio de gobierno, la Defensoría del Pueblo abrió un “concurso de vacantes” para abogados, psicólogos, trabajadores sociales y hasta un médico general. Después de todos estos años sin haber hecho prácticamente nada, piensan repoblar esa institución con el pretexto de la puesta en marcha de un “mecanismo para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles”. Y el pobre desempeño de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, la falta de medicamentos en el Seguro Social, la contaminación ambiental, visual y auditiva, y otros más, ¿no son mecanismos inhumanos de los que tendrían que haberse ocupado hace tiempo? Al defensor le vendría mejor quedarse en casa y que le depositaran el cheque de la quincena directamente en su cuenta.

COLADOS. Cómo se ve que están en campaña. Ayer, en La Pintada, se dieron cita en el desfile de los sombreros el precandidato presidencial del Panameñista, Mario Etchelecu, y el candidato de CD, Rómulo Roux. Los dos juntos no levantaron tantos aplausos como la tarima rodante de Sammy y Sandra Sandoval. Quizás ayer fue la última vez que los ve la población de La Pintada, salvo que retornen para otra jornada más de proselitismo en año preelectoral.

‘ ACOSO’. La vida de Ricardo Martinelli en El Renacer es tan sosegada, que el problema que más le preocupa esta semana es el mismo que aqueja a la primera dama estadounidense: el bullying. Parece que hay alguien que se acuerda de la frase aquella “péguenme a mí…”.