FIRMAS. Dice Ricardo Martinelli que en un solo día consiguió las firmas necesarias para respaldar su candidatura como alcalde del distrito de Panamá por la libre postulación. Al respecto, habrá que esperar el pronunciamiento formal del Tribunal Electoral, porque lo de las firmas recabadas puede ser tan cierto como lo del cáncer de próstata, la extradición voluntaria y el bullying en El Renacer.

DESMEMORIADO. A propósito de Martinelli, en la audiencia celebrada ayer dijo que “si Dios” le da la oportunidad de ocupar un cargo público, “les prometo que verán un Ricardo Martinelli diferente, más sensitivo a lo que es el verdadero pueblo [sic]”. ¿Acaso pretende desconocer que ya presidió este país por cinco años? ¿Será que se le olvidó tomar “la pastillita”?

RECHIFLA. El pasado fin de semana, el diputado panameñista en campaña Luis Barría se acercó a una residencia en Panamá norte, acompañado de su equipo de trabajo, y fue recibido con un sonoro abucheo. Barría no ha dado declaraciones sobre el incidente, pero ha retuiteado mensajes de personas que sostienen que los autores de la rechifla estaban embriagados y/o militan en Cambio Democrático. Beby Valderrama no se apreciaba por ahí, así que no podrán echarle la culpa y –al menos esta vez– decir que la silbatina era para él.

BRINDIS. ¿Qué será lo que tiene pensado celebrar Riccardo Francolini, que se supo compró cajas y cajas de bebidas alcohólicas el jueves pasado? Si era para festejar la excarcelación de su gran amigo, el huésped de El Renacer, la champaña tendrá que esperar, porque seguramente no será para celebrar la detención de su otro partner, Pepe Suárez. En todo caso, la detención de sus dos amigos no es motivo suficiente para practicar la abstinencia.

DINERO BOTADO. Ayer, la diputada Kathleen Levy hizo un gran despliegue sobre su profundo compromiso con la igualdad de derechos en el trabajo entre hombres y mujeres. Justo cuando pensábamos que iba a presentar una iniciativa sustanciosa sobre el tema, la diputada se sale con un anteproyecto de tres artículos que lo único que hace es designar cada 23 de mayo como el “día de la igualdad de remuneración en Panamá”. Y pensar que le pagamos $7 mil por mes para eso.

CONFUSO MENSAJE. Dice Mario Etchelecu en Twitter: “En mi administración vamos a trabajar con las ayudas condicionadas y no con subsidios. Las personas a quien el Estado ayude deben ser responsables de cumplir con un objetivo en un período de tiempo determinado. Un intercambio de aportes que proteja la Nación”. ¿De qué habla? ¿De las planillas 172, 080? ¿De pagos por votos? ¿Contratos? ¿Favores?