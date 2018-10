EN SILENCIO. Mario Etchelecu ha decidido no hablar con los medios de comunicación. No asistió a la cita en el programa Radar; no aceptó una entrevista para el segmento Knockout de este diario, y hace rato no va por Telemetro. Este señor todavía no es candidato y ya cree que no debe responder a los cuestionamientos de la ciudadanía. Vamos mal.

UN MOMENTO... Desde hace varios días, el partido en formación PAIS anunció una supuesta alianza con Molirena. A algunos políticos se les olvidó que a esta nueva agrupación todavía no se le ha oficializado su inscripción. Está pendiente que el Tribunal Electoral (TE) decida una impugnación. Sí, esa que tiene que ver con el proceso, supuestamente irregular, de obtención de firmas. Cuidado y se quema el pan...

OSADÍA. La designación de los magistrados parece enervar al PRD y a CD. Lo último es que Chello Gálvez ha dicho que si el presidente Varela designa al “verdugo de Martinelli” -refiriéndose a Jerónimo Mejía-, que no cuente con el apoyo del CD. ¿Acaso ya discutió el tema con el resto de la bancada? Porque en el partido, ahora que es candidato a representante y vicealcalde por la libre postulación, hace rato no lo ven.

DESFILE. El presidente anunció que los docentes de las escuelas certificadas en el programa Panamá Bilingüe (son más de 286 centros), serán los abanderados del 3 de noviembre. No queda claro si con esta decisión quiere rendir honor a la patria o a uno de sus programas de gobierno.

CARRERA. El último conteo oficial indica que Dimitri Flores aventaja a Ana Matilde Gómez con apenas 792 firmas. Hasta ahora, el TE ha aceptado 67 mil 34 firmas que respaldan la precandidatura presidencial por la libre postulación de Flores, mientras que a Gómez le ha reconocido 66 mil 242 firmas. ¿Qué se le habrá acabado a Flores? ¿La plata o la suerte?

REMEDIO. El director encargado de la CSS, Julio García Valarini, advirtió de lo poco conveniente que resulta el anteproyecto que presentó Rómulo Roux para garantizar que –en caso de desabastecimiento- los asegurados obtengan sus medicamentos en las farmacias privadas, “sin costo alguno”. García Valarini indicó que las medicinas “cuestan mucho más en la privada” que en la CSS. No deja de sorprender que Roux presentara su anteproyecto a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea, cuando podría haberlo hecho a través de alguno de los 25 diputados de la bancada de CD, partido en el que -mal que bien...- figura como presidente. Parece que ni sus diputados le hacen caso, algo que es obvio, pues a ellos, nada menos que a ellos, les debe su candidatura presidencial. ¡Menuda deuda!