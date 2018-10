EN NARNIA. Según Katleen Levy, hay cerca de 180 mil jóvenes inscritos en el Panameñista, o sea, casi el 50% de la membresía. Dijo que ellos hasta han organizado las elecciones en sus circuitos. Contando la cantidad de personas que votaron, tal parece que nadie mayor de 35 años sufragó. O la diputada está bien perdida en cuanto a la cantidad de jóvenes en el partido, o es puro cuento lo que dice.

BENDICIÓN. Mireya de Pedasí parece haber apostado a ganador. Hace unos días lanzó “vivas” al candidato panameñista y ayer hasta intentó trazar su línea: nada de alianza con el PRD. ¿Le hará caso Blandón?

¿ SORPRESA? Parece que el movimiento a la no reelección cobró su primera víctima en el Panameñista. A Panky Soto le salió la bruja... perdón, la Niña, quien lo derrotó ayer para lograr la postulación por la curul del circuito 8-1. Hay otros aguantando la respiración. Amanecerá y veremos.

SIN ESPERANZA. La baja participación también afectó al FAD, solo asistió el 8.26% de sus adherentes. ¿Será que el resto se puso en huelga o espera alguna compensación extraordinaria? Nadie sabe para quién trabaja.

EXCUSA. José Blandón dijo que una de las primeras cosas que hará, si es electo presidente de la República, es reformar la Ley de Contrataciones Públicas para prohibir que empresas condenadas por corrupción –en Panamá y en el extranjero– participen en licitaciones. Eso lo podría haber hecho desde ya, sin necesidad de reformar norma alguna: así como agregan en los pliegos de cargos que el proponente debe tener “x” años de experiencia y una cartera de obras que supere una determinada cantidad –que solo enormes compañías como Odebrecht están en capacidad de cumplir–, habrían podido exigir una certificación expedida por autoridades judiciales y de investigación.

CONSEJERO A propósito de Blandón, alguien le preguntó por la denuncia que presentó Bosco Vallarino contra Ricardo Martinelli, por supuesta extorsión. Blandón dijo que quisiera saber por qué ahora Vallarino confiesa unos hechos que ocurrieron seis años atrás. No conocerá por qué esperó hasta ahora, pero sí debe saber lo que pasó ahí. Después de todo, él era quien lo aconsejaba.

CUENTO. Hoy, el presidente Juan Carlos Varela viajará a Cuba. Y, para no perder la costumbre, nos tuvimos que enterar por la prensa extranjera los detalles que la Presidencia no ha divulgado. Según medios cubanos, el viaje incluye algunas visitas turísticas y cortes de cinta. Lo que no se sabe –y tenemos derecho a saber– es cuál es el verdadero propósito del periplo, porque esta historia no se la cree nadie.