BATAZOS. Las explicaciones que dio Benicio Robinson sobre los bates de béisbol de $400 han tenido gran “acogida” en Twitter. Seguramente, el diputado no esperó tal andanada de golpes cibernéticos. El tema no es la compra de los implementos, sino que nadie ha visto ni siquiera bates de $30 donde supuestamente se destinaron cientos de miles de dólares. Como dijo alguien que comentó su explicación, estos bates, además de caros, eran fantasmagóricos.

AL MÁS ALTO NIVEL. Robinson es presidente del PRD, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea y presidente de la Fedebeis –todo al mismo tiempo– y ahora apoya al aspirante a la presidencia por el PRD, Nito Cortizo, a quien no parece importarle mucho la suerte de los deportistas ni de los panameños, en general, porque este diputado forma parte de la oferta del PRD para las próximas elecciones.

GRITO. Por cierto, Cortizo será uno de los abanderados del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos, junto a la Miss Panamá Rosa Montezuma. Del Tribunal Electoral informan que mientras no pague, la distinción no es considerada un acto de proselitismo político y, por tanto, no riñe con la veda electoral actual. Llevar el asta de la bandera en el desfile no es gratis: el honor implica pagar la murga, las viandas, las cervezas y los fuegos artificiales. ¿Está pagando Cortizo todo esto con plata de su bolsillo? Si es así y no pasa nada, se anticipa una pugna entre los candidatos por abanderar todos los desfiles, patronales y festivales que se avecinan.

TORRES. César Sayoc, el hombre acusado de enviar paquetes explosivos a CNN, Obama, Clinton y Soros –entre otros– compareció ante un tribunal de Nueva York, después de que un juez de Miami autorizara la transferencia de su caso a dicho distrito. Y adivinen quién era el juez… Acertaron. Seguramente este aprendiz de terrorista no le ofreció las llaves de una mansión en Coral Gables, el yate y el avión privado, ni $5 millones como oferta para una fianza. Definitivamente que Edwin Torres no se va a morir de aburrimiento.

‘SNIF’. Para la JMJ, el Sinaproc entrena a seis cachorros pastor belga en tareas de búsqueda y rescate de personas. Antes de que acabe este gobierno, ¿los podremos cambiar por perros que puedan rastrear la corrupción? Uno para que atrape el celular del subdirector del INAC; otro, la fianza de Grimaldo Córdoba; uno más para que busque a Jaime Lasso; un cuarto para que reconozca el arroz de Guyana; otro más para averiguar por la renuncia de Mario Pérez, y así sucesivamente.