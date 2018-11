EN LA OSCURIDAD. El proyecto de ensanche de la vía Panamericana en el tramo puente de las Américas, Arraiján, comenzó casi de la noche a la mañana. De ahí se saca todo tipo de materiales: tierra, madera, etc. ¿A dónde va a dar todo eso? Sería estupenda idea que alguien lo explique. Semejante intervención en esos bosques supone vigilancia de parte de las autoridades. Aunque, después de pensarlo un poco, tampoco sería mala idea vigilar a las autoridades. Es que ya no confiamos en nadie.

SALVE. Y, hablando del puente de las Américas, todavía la rodadura está emparchada y los camiones de contenedores siguen pasando por ahí, a la vista de la policía, que no los detiene ni por curiosidad. Después nos preguntamos por qué ya nadie respeta la autoridad policial. Cuando entenderá la Policía que su presencia debe generar el respeto de todos, y no por el agente, sino por la ley, esa que empieza a despertar nuestra curiosidad por su existencia y respeto.

MOYOLANDIA. Todo parece indicar que el diputado Juan Moya no se entera de nada. Ha sacado del baúl de los recuerdos un muy elaborados proyecto de ley para convertir Pandeportes en la Autoridad Nacional del Deporte. Dice el diputado que con este proyecto las federaciones deportivas “tendrán mejores oportunidades”. ¿Mejores oportunidades para quién? Seguro que no será para los atletas. Hace mucho rato que dejó de oírse “Más deporte, mejor país”. Quizás si nuestros diputados hubiesen practicado algún deporte el país sería mejor y no peor. Señor Moya, no hace falta tanta palabrería y leguleyada para ayudar a nuestros atletas.

AVILANDIA. Y hay una iniciativa más, pero del diputado Leandro Ávila, para regular la relación de trabajo del deportista profesional en Panamá. Ávila sostiene que hay muchos deportistas que no cuentan con un salario digno. Descubrió el agua tibia. Y no solo son atletas, hay también entrenadores, técnicos y una larga lista de personal que labora en esos quehaceres que tiene salarios miserables. Y ya que anda en eso, podría hablar con sus colegas y convencerlos de que, aunque sea, les pague los viáticos prometidos a una enorme cantidad de personas tan desprendidas como engañadas.

CÁMARA Y ACCIÓN. Parece que Luis Casis no aplica aquello de #UnidosDeCorazón con todo el mundo. Alguien en el equipo de campaña de la panameñista Katleen Levy quiso aprovecharse de la popularidad del comunicador y le habría ofrecido unirse a dicha candidatura como diputado suplente. Casis prontamente declinó semejante invitación. El descrédito de esta Asamblea ha hecho que más de uno considere prudente tomar distancia.