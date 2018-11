VERDADES. En una publicación sobre Pandeportes, este medio dijo que el local que alquilaban algunos de los “proveedores” de las federaciones era propiedad de la ex primera dama Marta de Martinelli. En su cuenta de Twitter, ella y su combo, incluyendo a su consorte, han dicho que este medio los difama: “Dejen de ensuciar mi nombre en cosas que no tengo nada que ver. Esos señores nos alquilaron 1 local de la plaza. Como se fueron morosos, les tenemos demanda en proceso para lanzarlos”. Entonces, ¿estaban o no ubicados en un local de su propiedad? El que se excusa... se acusa

SORPRESAS. Este fin de semana comienza la cacería de aliados. Hay reuniones -secretas y públicas- en las que los partidos políticos grandes buscan amarrar acuerdos con los pequeños. Ojalá una vez se concreten estos pactos, informen a la población qué fue lo que negociaron. Lo demás es más de lo mismo.

LOTERÍA. Esta semana el que hizo de las suyas -otra vez...- fue el juez penal Leslie Loaiza: por un lado, excluyó al exministro Guillermo Ferrufino de la investigación por el alquiler de helicópteros con fondos de PAN, y por otro, otorgó fianza de excarcelación a Abraham Williams, asistente de Rafael Guardia, pese a que este personaje, antes de su captura, estuvo prófugo más de cuatro años. Así es como algunos premian el juega vivo.

TIJERAZO. A ocho meses de que acabe este gobierno, empezó la parranda de cortes de cinta. No importa si la obra no está lista para ser estrenada. Eso fue lo que ocurrió esta semana: el pasado lunes, el presidente inauguró el mercado público de Colón, pero este sitio permanece cerrado, porque no se han entregado los cubículos para que los productores expongan sus legumbres. A estos vendedores ahora se les ha dicho que tal vez en enero puedan ingresar al mercado. Varela habría hecho mejor en inaugurar unas oficinas donde rindan cuentas de los proyectos ejecutados por Odebrecht. Si dan la información completa desde ya, probablemente no habrá que esperar hasta julio del próximo año.

BIG APPLE. Parece que la jet set de Nueva York tendrá nuevos integrantes a partir del próximo año, cuando acabe el mandato de Varela. En septiembre pasado, la pareja presidencial estuvo en dicha ciudad, donde la primera dama –que fue parte del comité organizador de la Cumbre de Líderes y Laureados por los Niños 2018- fue recibida por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Lo próximo será codearse con Angelina Jolie y la reina de Jordania. Con razón ya Varela dijo que no le interesa tomar posesión en el Parlacen.