¿AUGURIO? Las nuevas monedas de la JMJ debieron llegar a Panamá, pero la temporada de huracanes en el Caribe retrasó su entrega. Mientras tanto, aún quedan “martinellis” con valor de un dólar para botar y que nadie quiere. Ya faltan pocas semanas para la celebración de este gigantesco evento y los panameños no sabemos si habrá jornadas especiales en la empresa privada, no sabemos sobre cómo se organizará el transporte. Los huracanes no solo ocurren en el Caribe, señores del Gobierno.

TEMOR. Mientras Odebrecht se pinta de santo en Panamá y otras partes de América Latina, en Colombia ocurre lo inimaginable: el testigo en una investigación en la que Odebrecht es el objeto junto con otras empresas colombianas muere de un supuesto infarto cardíaco, y poco después su hijo muere envenenado con cianuro. Parece que en Colombia habría mucho más que un simple pago de coimas.

FALLO A LA MEDIDA. Si están acusando a los magistrados Ortega y De León de vender fallos, y hemos visto que cobran también por su admisión, ¿qué nos garantiza que no ocurra lo mismo en el caso de los pinchazos? Si algo de vergüenza tuvieran ambos, ya habrían renunciado o, al menos, se habrían separado de sus cargos. Pero puede más el sueño de una buena jubilación que el de ser dignos del cargo que ocupan.

DESESPERACIÓN. Y hablando de compra de fallos y del caso de los pinchazos, cada vez es más evidente que hay dinero corriendo en el proceso que se le sigue al expresidente y por el cual está hospedado en El Renacer. Resulta que habría ofrecido a uno de los abogados de los querellantes $60 mil, para evitar que la audiencia de hoy se llevara a cabo. Y todavía hay algunos que culpan al mensajero por dar a conocer estas cosas. Lo realmente reprochable sería que sabiéndolas no se publicaran. ¿Efecto Goebbels?

POLÍTICAMENTE POLÍTICOS. Un juez federal en Estados Unidos restituyó las credenciales de la Casa Blanca –que le habían sido suspendidas luego de un altercado con el presidente Donald Trump– a un periodista de CNN. Los panameños deberíamos tomar nota de la importancia de un sistema de pesos y contrapesos que funcione para así evitar los abusos de poder. ¿No es así, señores candidatos?... Ya basta de respuestas tibias ante los temas de Estado.

¿MODESTIA? La diputada panameñista Katleen Levy dijo que a ella no se le iba a encontrar en un despacho, sino en su circuito. Lo curioso es que si se hace una búsqueda en sus redes, tampoco se le ve mucho en acción por esos lares. De hecho, algunos seguidores le reclaman que desde que le dieron el voto no la ven por sus barrios. ¿Será que la diputada se nos volvió reservada?