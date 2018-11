CUPIDO. Ayer, los periodistas fuimos testigos de una nueva demostración de afecto entre Ricardo Martinelli y Chello Gálvez. Si la semana pasada el diputado proclamó estar “enamorado de Ricardo”, ayer el expresidente anunció que si algún partido político quiere nominarlo como alcalde del distrito capital, debe aceptar que Gálvez sea su suplente. La pareja ya recoge firmas para inscribir una nómina por la libre postulación. Dos aves de rapiña reconvertidas en tortolitos.

AGUACERO. La lluvia que cayó ayer provocó que se inundara la cancha del estadio Rommel Fernández, donde esta noche se enfrentan las selecciones de Panamá y Ecuador. Si en vez de darle la plata a los diputados –para adquirir falsos implementos deportivos– la invierten en infraestructura, seguramente que las canchas drenarían mejor y se podrían celebrar adecuadamente las competencias. Sobre todo en un país donde sabemos que hay una temporada lluviosa de nueve meses.

REENCUENTRO. Por cierto, ayer coincidieron el presidente Juan Carlos Varela y el director de Pandeportes, Mario Pérez, en la final del Torneo Intercolegial de Fútbol Copa Presidente, en el estadio Maracaná. Hacía un tiempo que no se les veía juntos. No sabemos si en privado hubo alguna recriminación o mea culpa, porque en público definitivamente no.

EXCEPCIONES. El presidente interino de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado pruebas antidopaje al personal en general de ese órgano del Estado. La iniciativa es interesante, aunque es una verdadera lástima que no se las hagan los magistrados, pues con ella confirmaríamos –o no– lo volados que están algunos de ellos a la hora de emitir fallos.

COSA DE VALIENTES. Aunque otra buena teoría y muy bien fundamentada es que en el Palacio Gil Ponce se venden sentencias. Claro que para sacar una conclusión de ese calibre, don Hernán tendría que ordenar una prueba en el polígrafo y someter a esta no solo a jueces y magistrados de tribunales superiores, sino también a él mismo y a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién se atreve a someterse voluntariamente a esta prueba?

BLA BLA. El diputado panameñista Carlos Santana ha llamado a una conferencia de prensa. Asumimos que será para dar su versión sobre las indemnizaciones de los “diablos rojos”, porque se le menciona en dicho caso. Esperamos que el diputado no quede como su colega del PRD que anunció que daría explicaciones sobre el caso Pandeportes y nos quedamos esperándolas. Ojalá no le salga el diablo, perdón... la bruja.